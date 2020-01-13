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  • Вартапетов: «Есть люди, которые просто получают деньги в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. Вторых осталось слишком мало»

Вартапетов: «Есть люди, которые просто получают деньги в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. Вторых осталось слишком мало»

13 января 2020, 13:01
9

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о ситуации в московском клубе.

– Я смотрю все матчи «Спартака». Расстраиваюсь безумно из-за того, что происходит.

– Почему расстраиваетесь?

– «Спартак» занимает абсолютно не свое место в таблице. Мне кажется, одна из основных причин – слишком резкая смена состава. Все-таки ротация в таком клубе должна происходить более мягко. Причем это касается не только футболистов, но и персонала, менеджмента, иных сотрудников клуба.

По сути, «Спартак» обновился на 90%. Отсюда и столь неудачное выступление в чемпионате. Дело еще и в том, что я разделяю понятие – сотрудник клуба «Спартак» и спартаковец. Далеко не всегда два этих пункта совпадают.

Есть люди, которые просто получают деньги, работая в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. К сожалению, вторых сейчас осталось слишком мало. Традиции не пустой звук, на них строится успех, особенно такой команды, как «Спартак». Я считаю, смена коллектива произошла слишком резко. Кто-то даже допускает выражение «чистка», но мне это слово не нравится.

– Если не говорить про медицинское направление, то где еще Томас Цорн пошел на слишком резкие изменения?

– Мне сейчас не понятно, кто в «Спартаке» отвечает за селекцию. Сформирован ли селекционный отдел? Из открытых источников я понимаю, что как такового селекционного отдела нет. Я не вижу менеджеров среднего звена, которые составляли бы прослойку между генеральным директором и непосредственно командой.

С другой стороны, я сейчас не внутри клуба, чтобы говорить объективно: не знаю новых людей, не знаю особенности их работы. Но, как любому болельщику, мне достаточно посмотреть в турнирную таблицу, чтобы сделать вывод: что-то идет не так, – сказал Вартапетов.

  • Вартапетов пришел в «Спартак» в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых.
  • В 2013-м он возглавил созданный тогда медицинский департамент.
  • При Вартапетове «Спартак» стал чемпионом России.
  • Осенью он ушел в отставку.

Вартапетов – об уходе из «Спартака»: «Спасибо. За 11 лет было немало плохого. Я впрягался во все дела как преданный фанат»


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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oyabun
1578910242
А разве ЦСКА не так же резко и капитально обновился? Но таких падений как в этом сезоне у красно-белых там не было. Дело не в составе, а в тренере. Если бы до сих пор тренировал Каррера, уверен, позиции Спартака были бы намного выше. Развалил команду своими неумелыми действиями Кононов. Не он один конечно, тут и высший менеджмент команды виноват распродажами лучших игроков, но процентов на 70, считаю, вина тренера.
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Hektor 84
1578910387
А он точно в спартаке был главой мед. департамента? У него такие познания кто за кем должен быть. Он бы лучше оценил свою работу в спартаке. Надо было лучше выполнять свою работу. А то он сам похож на того кто получал з/ п и не парился. А чего пока он работал в спартаке в команде было столько разрывов крестов? И как оказалось что вартапетов и диагноз не правильно определял. Так что Михаил уходя уходи и не воняй как тот узкоглазый иглоукалыватель.
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Hektor 84
1578910638
Ах да забыл! Теперь все на Карреру не свалишь. Теперь так вокруг да около ни имен ни фамилий.
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RotBerg
1578920362
Очередной заголовок о том, что Спартак любительский клуб и место его в ФНЛ)
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vka1970
1578920992
Очередной бред от Михаила.На мой взгляд главные критерии в футболе сейчас это финансы и профессионализм исполнителей.Все эти мантры про большое спартаковское прошлое ни как не прокатят.Иначе как объяснишь взлёт Челси когда туда пришёл Абрамович с большими деньгами или опять же взлёт Анжи, когда бабки там появились ?В смысле видимо Абрамович, Роберто Карлос и другие были плоть от плоти Челси и Анжи ? Когда приходят большие финансы , то и задачи ставят соответственные под которые набирают и профессионалов своего дела. Не совсем умному Вартапетову надо было за Карреру держаться.Лишившись бабок, Спартак мог если не сверкать, то хотя бы оставаться на плоту с профессионалами на балансе.А вот этого как раз и не произошло.Профи всех распродали или разогнали и начали строить новый дом по фиг из каких материалов.
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