Вартапетов: «Есть люди, которые просто получают деньги в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. Вторых осталось слишком мало»

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о ситуации в московском клубе.

– Я смотрю все матчи «Спартака». Расстраиваюсь безумно из-за того, что происходит.

– Почему расстраиваетесь?

– «Спартак» занимает абсолютно не свое место в таблице. Мне кажется, одна из основных причин – слишком резкая смена состава. Все-таки ротация в таком клубе должна происходить более мягко. Причем это касается не только футболистов, но и персонала, менеджмента, иных сотрудников клуба.

По сути, «Спартак» обновился на 90%. Отсюда и столь неудачное выступление в чемпионате. Дело еще и в том, что я разделяю понятие – сотрудник клуба «Спартак» и спартаковец. Далеко не всегда два этих пункта совпадают.

Есть люди, которые просто получают деньги, работая в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. К сожалению, вторых сейчас осталось слишком мало. Традиции не пустой звук, на них строится успех, особенно такой команды, как «Спартак». Я считаю, смена коллектива произошла слишком резко. Кто-то даже допускает выражение «чистка», но мне это слово не нравится.

– Если не говорить про медицинское направление, то где еще Томас Цорн пошел на слишком резкие изменения?

– Мне сейчас не понятно, кто в «Спартаке» отвечает за селекцию. Сформирован ли селекционный отдел? Из открытых источников я понимаю, что как такового селекционного отдела нет. Я не вижу менеджеров среднего звена, которые составляли бы прослойку между генеральным директором и непосредственно командой.

С другой стороны, я сейчас не внутри клуба, чтобы говорить объективно: не знаю новых людей, не знаю особенности их работы. Но, как любому болельщику, мне достаточно посмотреть в турнирную таблицу, чтобы сделать вывод: что-то идет не так, – сказал Вартапетов.

Вартапетов пришел в «Спартак» в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых.

В 2013-м он возглавил созданный тогда медицинский департамент.

При Вартапетове «Спартак» стал чемпионом России.

Осенью он ушел в отставку.

Вартапетов – об уходе из «Спартака»: «Спасибо. За 11 лет было немало плохого. Я впрягался во все дела как преданный фанат»



