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    Вартапетов: «Есть люди, которые просто получают деньги в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. Вторых осталось слишком мало»

    Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о ситуации в московском клубе.

    – Я смотрю все матчи «Спартака». Расстраиваюсь безумно из-за того, что происходит.

    – Почему расстраиваетесь?

    – «Спартак» занимает абсолютно не свое место в таблице. Мне кажется, одна из основных причин – слишком резкая смена состава. Все-таки ротация в таком клубе должна происходить более мягко. Причем это касается не только футболистов, но и персонала, менеджмента, иных сотрудников клуба.

    По сути, «Спартак» обновился на 90%. Отсюда и столь неудачное выступление в чемпионате. Дело еще и в том, что я разделяю понятие – сотрудник клуба «Спартак» и спартаковец. Далеко не всегда два этих пункта совпадают.

    Есть люди, которые просто получают деньги, работая в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. К сожалению, вторых сейчас осталось слишком мало. Традиции не пустой звук, на них строится успех, особенно такой команды, как «Спартак». Я считаю, смена коллектива произошла слишком резко. Кто-то даже допускает выражение «чистка», но мне это слово не нравится.

    – Если не говорить про медицинское направление, то где еще Томас Цорн пошел на слишком резкие изменения?

    – Мне сейчас не понятно, кто в «Спартаке» отвечает за селекцию. Сформирован ли селекционный отдел? Из открытых источников я понимаю, что как такового селекционного отдела нет. Я не вижу менеджеров среднего звена, которые составляли бы прослойку между генеральным директором и непосредственно командой.

    С другой стороны, я сейчас не внутри клуба, чтобы говорить объективно: не знаю новых людей, не знаю особенности их работы. Но, как любому болельщику, мне достаточно посмотреть в турнирную таблицу, чтобы сделать вывод: что-то идет не так, – сказал Вартапетов.

    • Вартапетов пришел в «Спартак» в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых.
    • В 2013-м он возглавил созданный тогда медицинский департамент.
    • При Вартапетове «Спартак» стал чемпионом России.
    • Осенью он ушел в отставку.

    Вартапетов – об уходе из «Спартака»: «Спасибо. За 11 лет было немало плохого. Я впрягался во все дела как преданный фанат»


    Источник: «Р-Спорт»

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    13.01.2020 13:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 января 2020, 16:09

      Очередной бред от Михаила.На мой взгляд главные критерии в футболе сейчас это финансы и профессионализм исполнителей.Все эти мантры про большое спартаковское прошлое ни как не прокатят.Иначе как объяснишь взлёт Челси когда туда пришёл Абрамович с большими деньгами или опять же взлёт Анжи, когда бабки там появились ?В смысле видимо Абрамович, Роберто Карлос и другие были плоть от плоти Челси и Анжи ?
      Когда приходят большие финансы , то и задачи ставят соответственные под которые набирают и профессионалов своего дела.
      Не совсем умному Вартапетову надо было за Карреру держаться.Лишившись бабок, Спартак мог если не сверкать, то хотя бы оставаться на плоту с профессионалами на балансе.А вот этого как раз и не произошло.Профи всех распродали или разогнали и начали строить новый дом по фиг из каких материалов.

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 13 января 2020, 15:59

      Очередной заголовок о том, что Спартак любительский клуб и место его в ФНЛ)

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 января 2020, 13:17

      Ах да забыл! Теперь все на Карреру не свалишь. Теперь так вокруг да около ни имен ни фамилий.

      2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 января 2020, 13:13

      А он точно в спартаке был главой мед. департамента? У него такие познания кто за кем должен быть. Он бы лучше оценил свою работу в спартаке. Надо было лучше выполнять свою работу. А то он сам похож на того кто получал з/ п и не парился. А чего пока он работал в спартаке в команде было столько разрывов крестов? И как оказалось что вартапетов и диагноз не правильно определял. Так что Михаил уходя уходи и не воняй как тот узкоглазый иглоукалыватель.

      6
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 13 января 2020, 13:10

      А разве ЦСКА не так же резко и капитально обновился? Но таких падений как в этом сезоне у красно-белых там не было. Дело не в составе, а в тренере. Если бы до сих пор тренировал Каррера, уверен, позиции Спартака были бы намного выше. Развалил команду своими неумелыми действиями Кононов. Не он один конечно, тут и высший менеджмент команды виноват распродажами лучших игроков, но процентов на 70, считаю, вина тренера.

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      Рейтинг: +853

      Rus9I > oyabun 13 января 2020, 13:29

      У ЦСКА немного по другому идет обновление.
      Там в структуре работают и играют ветераны, а с ними легче обновлять состав.
      У Спартака таких сейчас нет. ( я не беру в расчет Реброва и Ещенко ) они не совсем ветераны Спартака.
      Молодые игроки, должны брать пример с железобетонных игроков старта, а таких в команде 1-3 человека.

      Мне кажется переломный момент был когда убирали Титова и компанию.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Rus9I 13 января 2020, 17:10

      Когда убрали Титова и Ко, Спартак взял чемпионство, суперкубок и бронзу.)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > oyabun 13 января 2020, 17:16

      Команду начал разваливать Измаил и Ко.
      Он и Кононова взял ради того, что бы все забыли, что он виновен в увольнении МаКара и винили во всём Кононова.
      Это с его подачи продали Антоху за пару дней до закрытия ТО.
      Было ж понятно, что Кононов не сможет тренировать Спартак. Об этом сразу все стали говорить, как только тот пришёл. На это и был упор - взять Конона, он сольёт чемпионат и все беды свалить на него.

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