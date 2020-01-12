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Главные новости дня. Суарес вернется на поле не раньше мая, Агуэро побил рекорд Ширера

12 января 2020, 22:05

Осорио: «Хотел бы остаться в «Зените» по окончании аренды».

Ибрагимович – первый игрок, забивавший в 90-х, 00-х, 10-х и 20-х годах.

«Зенит» планирует в ближайшие дни сделать предложение «Торино» по Дзадза.

Суарес перенес операцию и вернется в строй не раньше мая.

«Зенит» не позволил «Сампдории» досрочно вернуть Ригони из аренды. Раньери недоволен игроком.

Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо».

Агуэро побил рекорд Ширера по количеству хет-триков в АПЛ.

АПЛ. «Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу».

Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?

Источник: Бомбардир.ру
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