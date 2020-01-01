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    Мальтийского футболиста арестовали после игры за избиение арбитра

    Во время матча второго дивизиона чемпионата Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» игрок гостей Антуан Камиллери атаковал арбитра. Он дважды нанес рефери удар в лицо.

    Такой была реакция спортсмена на удаление. Футболист уходил с поля и избил помощника главного судьи, поскольку ударить арбитра в поле не дали одноклубники – они остановили Камиллери. В дело вмешалась полиция, которая арестовала игрока после матча.

    • Сегодня, 12 января, Камиллери за агрессию по отношению к арбитру должен предстать перед судом.
    • Стадион игрок покидал в наручниках.
    • Встречу доиграют позднее.

    Источник: TVM

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