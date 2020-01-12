Мальтийского футболиста арестовали после игры за избиение арбитра

Во время матча второго дивизиона чемпионата Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» игрок гостей Антуан Камиллери атаковал арбитра. Он дважды нанес рефери удар в лицо.

Такой была реакция спортсмена на удаление. Футболист уходил с поля и избил помощника главного судьи, поскольку ударить арбитра в поле не дали одноклубники – они остановили Камиллери. В дело вмешалась полиция, которая арестовала игрока после матча.