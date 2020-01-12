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  • Мальтийского футболиста арестовали после игры за избиение арбитра

Мальтийского футболиста арестовали после игры за избиение арбитра

12 января 2020, 12:32

Во время матча второго дивизиона чемпионата Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» игрок гостей Антуан Камиллери атаковал арбитра. Он дважды нанес рефери удар в лицо.

Такой была реакция спортсмена на удаление. Футболист уходил с поля и избил помощника главного судьи, поскольку ударить арбитра в поле не дали одноклубники – они остановили Камиллери. В дело вмешалась полиция, которая арестовала игрока после матча.

  • Сегодня, 12 января, Камиллери за агрессию по отношению к арбитру должен предстать перед судом.
  • Стадион игрок покидал в наручниках.
  • Встречу доиграют позднее.

Источник: TVM
Европа
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