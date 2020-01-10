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Главные новости дня. «Газиантеп» расторг контракт с Лодыгиным, Нисимура перешел в «Портимоненси»

10 января 2020, 21:21
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Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко.

Защитник «Лейпцига» Упамекано стал главной трансферной целью «Барселоны».

«Мутко против»: «Краснодар» попрощался с Игнатьевым из-за проблем с наркотиками».

Нисимура перешел в «Портимоненси».

Форвард ЦСКА Лукас Сантос вернулся в «Васко да Гама».

Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому».

«Газиантеп» расторг контракт с Лодыгиным.

RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде.

Семин: «Жоау Мариу должен остаться в клубе. Вопрос в финансовых возможностях».

Calciomercato: в «Милане» хотят распродать состав, сохранив лишь шесть игроков.

«МЮ» – катастрофа. Сульшеру ищут замену, лидеры сломались, игры нет

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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житель СПб
1578692284
О Лодыгине - на самом деле очень жалко человека. Жалко, когда у тебя на глазах гибнет талант, способный человек, который яркой звездой пролетел на нашем футбольном небосклоне.. Где штатные психологи?! Ведь именно у нас в Зените человек потерял себя! Может собраться. Способен! Дело не в деньгах, а в собственной жизни. И деньги - не все в ней решают...
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