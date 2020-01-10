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Главные новости дня. Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи, ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

10 января 2020, 00:17

Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу.

«Перехожу со слезами на глазах». Осипенко попрощался с болельщиками «Тамбова».

«Ювентус» готов продать Ругани за 25-30 миллионов. Защитника хотел купить «Зенит».

Дзюба, Аршавин, Тимощук – в сборной «Зенита» за десять лет.

Журналист Карпов: «До «Рубина» у Тарасова был вариант с «Сочи», но теперь он отошел на второй план».

Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи.

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина.

Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение.

«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд».

Кейн перенесет операцию и вернется к тренировкам не раньше апреля.

ABC: «Севилья» предложила «Краснодару» 16 миллионов за Сулейманова.

Суперкубок Испании. «Атлетико» обыграл «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале.

Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

Источник: Бомбардир.ру
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