Главные новости дня. Мхитарян выбыл на неопределенный срок из-за травмы; Sky Sports: Абрамович – поклонник игры Чалова

Тренер «Монтеррея» Мохамед: «Клопп высунул язык и высмеял меня. Это было неуважение».

«Ростов»: «Контракт с Сигурдссоном был расторгнут по его просьбе. Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» не соответствуют действительности».

Экс-тренер «Сочи» Березовский возглавил «Пюник».

Sky Sports: Абрамович – поклонник игры Чалова.

Мхитарян выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра.

Tutto Udinese: ЦСКА сделал предложение по нападающему «Удинезе» Визеу.

AS: Пепе Рейна перейдет из «Милана» в «Астон Виллу».

Metaratings: Тарасов поедет на зимние сборы с «Рубином».

Самый дорогой вратарь планеты – посредственность. Как так?