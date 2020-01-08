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  • Журналист Алланазаров: «Вольф станет селекционером «Спартака»? В клубе даже не знают кто это»

Журналист Алланазаров: «Вольф станет селекционером «Спартака»? В клубе даже не знают кто это»

8 января 2020, 22:00
6

Журналист Максим Алланазаров заявил, что информация о назначении Артура Вольфа скаутом «Спартака» не соответствует действительности.

«Некий Артур Вольф станет селекционером «Спартака»? Бред. В клубе даже не знают кто это», – написал Алланазаров.

  • Ранее немецкое издание Allgemeine Zeitung сообщило, что 39-летний скаут будет работать в «Спартаке».
  • Отмечалось, что специалист подписал двухлетний контракт с московским клубом и будет ответственен за поиск молодых игроков.

Источник: телеграм журналиста Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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Hektor 84
1578517799
Опять какой то бред от аланазарова. Бомбардиру нечего писать?
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Hektor 84
1578517843
Если зовут значит знают
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Диктор
1578540696
Поживем увидим.
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raritet
1578559766
Если тренер из Германии, то селекционер, говорящий по русски, а тем более русский-это вообще нонсенс. Если Вольф пока еще не селекционер , то должен быть. Без всяких сомнений. А зачем тогда вообще в России футбол. ?
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vka1970
1578565354
Назначение Вольфа селекционером вообще то было бы логично.Мозаика складывается ровно и вполне понятно, если это правда.Ну а Алланазаров такой же журналист как и его брат близнец Егоров.Два сапога на одну ногу.))
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zigbert
1578599310
Такого просто не может быть.
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