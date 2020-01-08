Журналист Алланазаров: «Вольф станет селекционером «Спартака»? В клубе даже не знают кто это»

Журналист Максим Алланазаров заявил, что информация о назначении Артура Вольфа скаутом «Спартака» не соответствует действительности.

«Некий Артур Вольф станет селекционером «Спартака»? Бред. В клубе даже не знают кто это», – написал Алланазаров.