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  • «Спартак» не планирует менять график подготовки из-за событий на Ближнем Востоке

«Спартак» не планирует менять график подготовки из-за событий на Ближнем Востоке

8 января 2020, 15:40
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Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Изменений в графике подготовки к весенней части сезона пока не планируется, отметили в «Спартаке».

  • Кубок «Париматч» Премьер должен пройти в Катаре с 1 по 9 февраля. В нем примут участие «Локомотив», «Спартак», «Партизан» и «Ростов».
  • Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Сулеймани. После этого две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.
  • Сообщалось, что не исключен вариант изменения места проведения или отмены турнира из соображений безопасности.

Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (1)
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vka1970
1578492409
Сегодня дубинами махают, а завтра в дёсна чмокаться будут.Смысл пока чего то менять ?Завтра будет завтра и вот тогда и надо принимать решения.
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