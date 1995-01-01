Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    «Спартак» не планирует менять график подготовки из-за событий на Ближнем Востоке

    Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

    Изменений в графике подготовки к весенней части сезона пока не планируется, отметили в «Спартаке».

    • Кубок «Париматч» Премьер должен пройти в Катаре с 1 по 9 февраля. В нем примут участие «Локомотив», «Спартак», «Партизан» и «Ростов».
    • Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Сулеймани. После этого две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.
    • Сообщалось, что не исключен вариант изменения места проведения или отмены турнира из соображений безопасности.

    Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75038
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru