«Спартак» не планирует менять график подготовки из-за событий на Ближнем Востоке

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Изменений в графике подготовки к весенней части сезона пока не планируется, отметили в «Спартаке».

Кубок «Париматч» Премьер должен пройти в Катаре с 1 по 9 февраля. В нем примут участие «Локомотив», «Спартак», «Партизан» и «Ростов».

Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Сулеймани . После этого две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.

. После этого две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу. Сообщалось, что не исключен вариант изменения места проведения или отмены турнира из соображений безопасности.

Журналист Карпов: «Вариант с перенесением или отменой Кубка «Париматч» Премьер из соображений безопасности даже не обсуждался»