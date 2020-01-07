Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Скопинцев перешел в «Динамо», причина ухода Игнатьева из «Краснодара» – плохая дисциплина

Главные новости дня. Скопинцев перешел в «Динамо», причина ухода Игнатьева из «Краснодара» – плохая дисциплина

7 января 2020, 22:47

Скопинцев сменил «Краснодар» на «Динамо».

Слуцкий ответил на критику игрока «Витесса».

Форвард «Урала» Ильин перешел в «Ахмат».

«Интер» интересуется Жиру.

Журналист Алланазаров рассказал, что «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины.

Абрамович вложил в «Челси» в прошлом сезоне 247 миллионов.

Гризманн одобрил возвращение Неймара в «Барселону».

«ПСЖ» не пустит Кавани в «Атлетико» зимой.

«Тоттенхэм» хочет арендовать Лемара.

Гетце покинет «Боруссию» летом.

Фанаты «Барсы» оскорбили покойного Дани Харке. Подозревают группировку, которую давно запретили

Источник: «Бомбардир.ру»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+