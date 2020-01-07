Главные новости дня. Скопинцев перешел в «Динамо», причина ухода Игнатьева из «Краснодара» – плохая дисциплина

Скопинцев сменил «Краснодар» на «Динамо».

Слуцкий ответил на критику игрока «Витесса».

Форвард «Урала» Ильин перешел в «Ахмат».

«Интер» интересуется Жиру.

Журналист Алланазаров рассказал, что «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины.

Абрамович вложил в «Челси» в прошлом сезоне 247 миллионов.

Гризманн одобрил возвращение Неймара в «Барселону».

«ПСЖ» не пустит Кавани в «Атлетико» зимой.

«Тоттенхэм» хочет арендовать Лемара.

Гетце покинет «Боруссию» летом.

Фанаты «Барсы» оскорбили покойного Дани Харке. Подозревают группировку, которую давно запретили