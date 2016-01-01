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    Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за проблем с дисциплиной. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров назвал причину, по которой «Краснодар» продал форварда Ивана Игнатьева.

    «Именно из-за проблем с дисциплиной «Краснодар» решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу.

    Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским», – написал Алланазаров в телеграме.

    • «Рубин» заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.
    • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

    Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +233

      elessar arnor 13 минут назад

      о-па, а вот и прелести лимита, забавно, когда молодняк, который мало, что сделал, чтобы ставить свои условия руководству, ведет таким образом, конечно, Европа таким ребятам, увы, не светит, возможно ЛВС что-то изменит в головах молодых ребят

      0
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      Рейтинг: +137

      Каменный стояк 19 минут назад

      Мудак мудаком.....а 7 лямов отвалили....пистец....

      0
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      Рейтинг: +529

      Hektor 84 31 минуту назад

      Да аланазаров такой пи.. дун! Что верить ему себя не уважать.

      1
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      Рейтинг: +3058

      JTherry 40 минут назад

      Краснодар избавился от двух "хулиганов" - Мамаева и Игнатьева, подрывающих дисциплину в команде, удачный ход руководства

      1
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      Рейтинг: +11588

      Garrincha58 58 минут назад

      вот она избалованная золотая молодёжь

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