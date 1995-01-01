«Ахмат» может за 15 миллионов купить защитника «Ротора» Ненахова

опять название новости - кликбейт, бомбардир такой бомбардир...
Левый защитник «Ротора» Максим Ненахов стал трансферной целью «Ахмата», сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, грозненский клуб хочет купить 21-летнего футболиста этой зимой, но окончательное решение по сделке будет приниматься после 9 января.
В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 15 миллионов рублей.
- Ненахов – воспитанник московского «Динамо».
- В текущем сезоне фулбек провел за «Ротор» 25 матчей и забил два гола.