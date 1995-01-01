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    «Ахмат» может за 15 миллионов купить защитника «Ротора» Ненахова

    Левый защитник «Ротора» Максим Ненахов стал трансферной целью «Ахмата», сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, грозненский клуб хочет купить 21-летнего футболиста этой зимой, но окончательное решение по сделке будет приниматься после 9 января.

    В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 15 миллионов рублей.

    • Ненахов – воспитанник московского «Динамо».
    • В текущем сезоне фулбек провел за «Ротор» 25 матчей и забил два гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +297

      dragoon000320 19 минут назад

      опять название новости - кликбейт, бомбардир такой бомбардир...

      0
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      Рейтинг: +498

      Hektor 84 29 минут назад

      Серьезный источник срач тв

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