«Ахмат» может за 15 миллионов купить защитника «Ротора» Ненахова

Левый защитник «Ротора» Максим Ненахов стал трансферной целью «Ахмата», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, грозненский клуб хочет купить 21-летнего футболиста этой зимой, но окончательное решение по сделке будет приниматься после 9 января.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 15 миллионов рублей.