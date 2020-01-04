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    «Бавария» готова продать Боатенга «Арсеналу»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг может вернуться в АПЛ. Игроком интересуется «Арсенал» и немцы готовы продать футболиста, пишет Squawka.

    Видеть 31-летнего немца в своей команде хочет главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Альтернативный вариант в центр обороны – Даниэле Ругани из «Ювентуса».

    • В текущем сезоне Боатенг провел за «Баварию» 15 матчей и получил пять желтых карточек.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
    • Ранее он выступал в Англии за «Манчестер Сити».

    Источник: Squawka

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    04.01.2020 23:23
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