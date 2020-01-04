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Главные новости дня. «Бавария» бесплатно подписала вратаря «Шальке», Тодибо перейдет из «Барселоны» в «Милан»

4 января 2020, 20:26

Четыре европейских клуба хотят изменить формат нового клубного ЧМ.

«Челси» – фаворит в борьбе за вингера «Кристал Пэлас» Заха.

«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем.

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Тодибо согласился перейти из «Барселоны» в «Милан».

Кубок Франции. «Монако» вырвал победу над «Реймсом» на 95-й минуте, Головин провел весь матч.

Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Инсинье, Хамеса, Рабьо и Сансона.

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«МЮ» поссорился с главным футбольным агентом. Упустил Холанда, а теперь потеряет Погба

Источник: Бомбардир.ру
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