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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Ntvspor: игрок сборной России Кудряшов согласовал контракт с «Антальяспором»

    Защитник Федор Кудряшов может вернуться в Турцию. Футболист согласовал полуторагодичный контракт с клубом Суперлиги «Антальяспором», пишет Ntvspor.

    В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.

    Источник: Ntvspor

    Спортивный ресурс турецкого телеканала NTV. Аудитория в твиттере - более 6 миллионов подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1355

      Давид59 27 минут назад

      Всё ясно. Он хотел бежать обратно в Турцию, а его не пускали. Вот и весь секрет

      0
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      Рейтинг: +447

      Hektor 84 29 минут назад

      У них что там своих Кудряшовых не хватает?

      0
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