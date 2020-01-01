Лопырева: «Меня назвали одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе»

Телеведущая, модель Виктория Лопырева побывала в Катаре. О поездке она рассказала в социальной сети.
«Вот на прошлой неделе я была в Катаре на чемпионате мира среди клубов, и один из ведущих бразильских медиахолдингов сделал материал обо мне, назвав одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе. Было приятно. 2020 – год чемпионата Европы; думаю, добавит вовлеченности», – считает Лопырева.
- Модель – бывшая жена Федора Смолова.
- 36-летнаяя ведущая была послом чемпионата мира-2018.
- Лопырева – посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Виктории Лопыревой