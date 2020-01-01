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  • Лопырева: «Меня назвали одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе»

Лопырева: «Меня назвали одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе»

1 января 2020, 20:15
16

Телеведущая, модель Виктория Лопырева побывала в Катаре. О поездке она рассказала в социальной сети.

«Вот на прошлой неделе я была в Катаре на чемпионате мира среди клубов, и один из ведущих бразильских медиахолдингов сделал материал обо мне, назвав одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе. Было приятно. 2020 – год чемпионата Европы; думаю, добавит вовлеченности», – считает Лопырева.

  • Модель – бывшая жена Федора Смолова.
  • 36-летнаяя ведущая была послом чемпионата мира-2018.
  • Лопырева – посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Виктории Лопыревой
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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altezzik
1577899655
Одна из гулящих женщин в мировом футболе.
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derrik2000
1577900035
Видать, что-то "забойное" курнула. ))))))))))))))))))))
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Lester84
1577903691
Это так зубы заговаривали, чтобы потом в койку ее затащить)))
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Hektor 84
1577903971
Самая главная потаскуха
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raritet
1577907917
Это насколько нужно быть " наивной девушкой", чтобы находиться в таком " глубоком заблуждении". И ведь, наверное, она и вправду так себя чувствует.
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JTherry
1577918465
кто же ей такое насвистел?)) кто-то страстно рвался под юбку к Лопыревой
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Armani nn
1577931199
Я бы сзади на Лопыреву тоже повлиял.И вот значит о чем я.Не надо зуйню нести.Она бред прогнала и тысяча ответов упадёт туда..
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serppion
1577946757
С её-то футбольными талантами она может влиять только как подстилка.
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Давид59
1577951674
У нас, похоже, некоторые жёны популярнее самих футболистов. Вот теперь и старик "лопырев" туда же
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MaxRnD
1577952072
Взяла и Федю испортила
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