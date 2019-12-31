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    Лопырева: «Меня назвали одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе»

    Телеведущая, модель Виктория Лопырева побывала в Катаре. О поездке она рассказала в социальной сети.

    «Вот на прошлой неделе я была в Катаре на чемпионате мира среди клубов, и один из ведущих бразильских медиахолдингов сделал материал обо мне, назвав одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе. Было приятно. 2020 – год чемпионата Европы; думаю, добавит вовлеченности», – считает Лопырева.

    • Модель – бывшая жена Федора Смолова.
    • 36-летнаяя ведущая была послом чемпионата мира-2018.
    • Лопырева – посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.

    Источник: твиттер Виктории Лопыревой

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    01.01.2020 20:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2263

      raritet 2 часа назад

      Это насколько нужно быть " наивной девушкой", чтобы находиться в таком " глубоком заблуждении". И ведь, наверное, она и вправду так себя чувствует.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      Hektor 84 3 часа назад

      Самая главная потаскуха

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4635

      Lester84 3 часа назад

      Это так зубы заговаривали, чтобы потом в койку ее затащить)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15313

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Без комментариев!!! *****

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6893

      derrik2000 4 часа назад

      Видать, что-то "забойное" курнула. ))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1204

      altezzik 4 часа назад

      Одна из гулящих женщин в мировом футболе.

      6
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