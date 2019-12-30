Министр Колобков: «На стадионе хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат»

Министр спорта России Павел Колобков высказался о поведении болельщиков на российских стадионах.

«В последние годы перестали работать с болельщиками, как раньше? Вы, наверное, хотите сказать, что больше нет Всероссийского общества болельщиков. Это так, но его работа, к сожалению, не приносила должных результатов. Более того, не стоит забывать, что его руководители сами участвовали в незаконных акциях и потом сидели в тюрьмах во Франции.

Мы постоянно работаем над вопросом правонарушений на стадионах, и статистика показывает, что их количество снижается. Болельщики становятся взрослее, а условия для них на новых аренах – лучше. То, что было в начале 2000-х годов, невозможно сравнивать с тем, что происходит сейчас. Хотя нет предела совершенству. Конечно, когда идешь на стадион, хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат. Да, победить абсолютно все негативные явления, как мат и тот же допинг, наверное, полностью невозможно. Но стремиться надо», – сказал Колобков.

Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»