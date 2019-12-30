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  • Министр Колобков: «На стадионе хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат»

Министр Колобков: «На стадионе хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат»

30 декабря 2019, 15:33
26

Министр спорта России Павел Колобков высказался о поведении болельщиков на российских стадионах.

«В последние годы перестали работать с болельщиками, как раньше? Вы, наверное, хотите сказать, что больше нет Всероссийского общества болельщиков. Это так, но его работа, к сожалению, не приносила должных результатов. Более того, не стоит забывать, что его руководители сами участвовали в незаконных акциях и потом сидели в тюрьмах во Франции.

Мы постоянно работаем над вопросом правонарушений на стадионах, и статистика показывает, что их количество снижается. Болельщики становятся взрослее, а условия для них на новых аренах – лучше. То, что было в начале 2000-х годов, невозможно сравнивать с тем, что происходит сейчас. Хотя нет предела совершенству. Конечно, когда идешь на стадион, хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат. Да, победить абсолютно все негативные явления, как мат и тот же допинг, наверное, полностью невозможно. Но стремиться надо», – сказал Колобков.

Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»

Источник: RT
Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1577709724
Безобразное поведение ОМОНа тоже не хотелось бы видеть, движение должно быть двусторонним.
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3a zenit
1577710156
не понимаю что ему мешает на vip местах???Захотел срать,пошел в ватер клозет,бухнул,покурил,шлюху трахнул,но мешает звук быдла и нищебродов на трибунах бухать,трахать,курить,жрать наркоту.
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LOKOfanatik19
1577710466
Я иду на футбол. а не на оперу, и мне нравится весь колорит футбола, я к этому готов. Ради этого иду, эмоции, крикнуть ну Б*я, когда игрок мажет, кричать в восторге когда забивает, и просто ох***ать когда красивый ГОЛ... а не молчать и хлопать... что за бред!!!
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Бухбух
1577711283
Чтобы получить удовольствие нужно научить самих футболеров играть в футбол.
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тётя ASYA
1577714077
Со времён Колизея народ орал и бухал на трибунах!!! И требовал хлеба и зрелищ .А фанат не преступник.А вам бы только бабосики шинковать,вон разрешили пивасик на стадиках продавать,это че нормально?
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Hektor 84
1577721325
А где тогда эмоции проявлять? Для этого и ходят на стадион. По твоему весь стадион должен сидеть молча и ***? Люди что в оперу или в кинотеатр пришли? Глупый болван чинуша. Очередной мудозвон решил потрепаться. Так бы прямо и сказал не обижайте дзюбку. Он по воротам и так не попадает, а если на него покричать писается и плачет в раздевалке в углу.
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Alemann
1577722044
К бл@дям сходи за удовольствием.
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GoldPlayFIFARus9
1577726847
Мат-перемат как раз со стороны кузьмичей идёт, рядом сидишь и какие-то пьяные быдланы с семками: "чё ****, б:@%!, кривоногие (м)удаки, вот в наше время **** б&*^!&, играли,а щас одно ^!%@^". И так ***** пол игры, поддержки команды никакой, лишь один мат-перемат, вряд ли я больше пойду на стадион рядом с кузьмой, так что или фанатка или телек. А если он хочет посидеть в тишине, то пусть посетит театр или библиотеку
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СвинкаСправедливости
1577728372
А мне нормальный футбол хочется видеть. Без Матч ТВ, без Вилковых и Зенита.
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Axe111
1577730770
Какого хрена ты еще на посту?!?!!?!?!?!? Позорище
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