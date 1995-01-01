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    Министр Колобков: «На стадионе хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат»

    Министр спорта России Павел Колобков высказался о поведении болельщиков на российских стадионах.

    «В последние годы перестали работать с болельщиками, как раньше? Вы, наверное, хотите сказать, что больше нет Всероссийского общества болельщиков. Это так, но его работа, к сожалению, не приносила должных результатов. Более того, не стоит забывать, что его руководители сами участвовали в незаконных акциях и потом сидели в тюрьмах во Франции.

    Мы постоянно работаем над вопросом правонарушений на стадионах, и статистика показывает, что их количество снижается. Болельщики становятся взрослее, а условия для них на новых аренах – лучше. То, что было в начале 2000-х годов, невозможно сравнивать с тем, что происходит сейчас. Хотя нет предела совершенству. Конечно, когда идешь на стадион, хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат. Да, победить абсолютно все негативные явления, как мат и тот же допинг, наверное, полностью невозможно. Но стремиться надо», – сказал Колобков.

    Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»

    Источник: RT

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +855

      LOKOfanatik19 4 минуты назад

      Я иду на футбол. а не на оперу, и мне нравится весь колорит футбола, я к этому готов. Ради этого иду, эмоции, крикнуть ну Б*я, когда игрок мажет, кричать в восторге когда забивает, и просто ох***ать когда красивый ГОЛ... а не молчать и хлопать... что за бред!!!

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      Рейтинг: +4568

      3a zenit 9 минут назад

      не понимаю что ему мешает на vip местах???Захотел срать,пошел в ватер клозет,бухнул,покурил,шлюху трахнул,но мешает звук быдла и нищебродов на трибунах бухать,трахать,курить,жрать наркоту.

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      Рейтинг: +15267

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Безобразное поведение ОМОНа тоже не хотелось бы видеть, движение должно быть двусторонним.

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