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    Гвардиола – один из главных кандидатов на следующую отставку в АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является одним из основных кандидатов на следующее увольнение в АПЛ.

    По оценкам специалистов, вероятность отставки испанского специалиста оценивается в 13%. Выше только вероятность увольнения главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита – 18,2%.

    Наименьшая вероятность на следующую отставку в Премьер-лиге у главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа – 0,01%.

    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
    • «Манчестер Сити» занимает третье место.
    • «Астон Вилла» идет на 18-й строчке.

    Гвардиола выиграл у Нуну всего один матч из пяти. Это худший показатель в карьере испанца

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +310

      бочаров 1 минуту назад

      Эвертон поимеет Сити и Пеп пойдёт гулять.И тут Спартак подсуетится.

      0
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      Рейтинг: +9003

      Cules2013 3 минуты назад

      Да, тяжёлый сезон у Пепа. Вероятно, сложнейший за всю карьеру, но не верю, что его уволят посреди сезона. Во-первых, при все проблемах, Сити всё равно финиширует в топ-4, едва ли кто-то в этом сомневается, скорее всего даже, что на 2 месте. Во-вторых, впереди матчи 1/8 ЛЧ против Реала и полуфинал Куба лиги против МЮ. Не время вносить сумятицу в команду. Да и все понимают, что шейхи больше всего хотят победу в ЛЧ. Я могу представить отставку Пепа посреди сезона только, если его Реал вынесет в одну калитку в 1/8, тогда терпение у шейхов может лопнуть. А по поводу АПЛ - наивно полагать, что можно ежегодно брать АПЛ и Кубки. Это слишком жирно для любого клуба, особенно когда такие соперники есть, как Ливерпуль.

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