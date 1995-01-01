Гвардиола – один из главных кандидатов на следующую отставку в АПЛ

Эвертон поимеет Сити и Пеп пойдёт гулять.И тут Спартак подсуетится.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является одним из основных кандидатов на следующее увольнение в АПЛ.
По оценкам специалистов, вероятность отставки испанского специалиста оценивается в 13%. Выше только вероятность увольнения главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита – 18,2%.
Наименьшая вероятность на следующую отставку в Премьер-лиге у главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа – 0,01%.
- «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
- «Манчестер Сити» занимает третье место.
- «Астон Вилла» идет на 18-й строчке.
Гвардиола выиграл у Нуну всего один матч из пяти. Это худший показатель в карьере испанца