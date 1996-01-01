Calciomercato: «Ювентус» может перехватить Жиру у «Интера»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Серии А.
По информации источника, форвардом интересуется «Ювентус».
Туринский клуб хочет перехватить 33-летнего французского нападающего у «Интера», который рассматривает Жиру в качестве игрока скамейки запасных и второго выбора в атаке после Ромелу Лукаку.
- В текущем розыгрыше АПЛ Жиру провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
- Контракт француза с «Челси» истекает летом 2020 года.
Жиру близок к переходу в «Интер»
Goal: «Бордо» включился в борьбу с «Интером» за Жиру