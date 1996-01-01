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    Calciomercato: «Ювентус» может перехватить Жиру у «Интера»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Серии А.

    По информации источника, форвардом интересуется «Ювентус».

    Туринский клуб хочет перехватить 33-летнего французского нападающего у «Интера», который рассматривает Жиру в качестве игрока скамейки запасных и второго выбора в атаке после Ромелу Лукаку.

    • В текущем розыгрыше АПЛ Жиру провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
    • Контракт француза с «Челси» истекает летом 2020 года.

    Жиру близок к переходу в «Интер»

    Goal: «Бордо» включился в борьбу с «Интером» за Жиру

    Источник: Calciomercato

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