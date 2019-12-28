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  • Судья матча чемпионата Австралии показал семь желтых карточек и назначил пенальти на 90+ минутах. Он объяснил решения в интервью

Судья матча чемпионата Австралии показал семь желтых карточек и назначил пенальти на 90+ минутах. Он объяснил решения в интервью

28 декабря 2019, 00:56

После матча чемпионата Австралии «Аделаида Юнайтед» – «Вестерн Сидней» (2:3) главный арбитр Крис Бит согласился ответить на вопросы репортера. Судья объяснил свои решения.

Бит в компенсированное время второго тайма назначил два пенальти, а за всю игру показал семь желтых карточек. В интервью рефери отметил, что некоторые его решения были рискованными.

  • Ни в одном чемпионате нет общепринятой практики интервью судей после игр.
  • 35-летний Бит является рефери ФИФА с 2011 года.
  • В январе Бит обслуживал матчи Кубка Азии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер FOX Sports Football
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