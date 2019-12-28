Судья матча чемпионата Австралии показал семь желтых карточек и назначил пенальти на 90+ минутах. Он объяснил решения в интервью

После матча чемпионата Австралии «Аделаида Юнайтед» – «Вестерн Сидней» (2:3) главный арбитр Крис Бит согласился ответить на вопросы репортера. Судья объяснил свои решения.

Бит в компенсированное время второго тайма назначил два пенальти, а за всю игру показал семь желтых карточек. В интервью рефери отметил, что некоторые его решения были рискованными.

Ни в одном чемпионате нет общепринятой практики интервью судей после игр.

35-летний Бит является рефери ФИФА с 2011 года.

В январе Бит обслуживал матчи Кубка Азии.