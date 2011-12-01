Судья матча чемпионата Австралии показал семь желтых карточек и назначил пенальти на 90+ минутах. Он объяснил решения в интервью

После матча чемпионата Австралии «Аделаида Юнайтед» – «Вестерн Сидней» (2:3) главный арбитр Крис Бит согласился ответить на вопросы репортера. Судья объяснил свои решения.
Бит в компенсированное время второго тайма назначил два пенальти, а за всю игру показал семь желтых карточек. В интервью рефери отметил, что некоторые его решения были рискованными.
- Ни в одном чемпионате нет общепринятой практики интервью судей после игр.
- 35-летний Бит является рефери ФИФА с 2011 года.
- В январе Бит обслуживал матчи Кубка Азии.
twit text
— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) December 27, 2019