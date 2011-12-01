Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Судья матча чемпионата Австралии показал семь желтых карточек и назначил пенальти на 90+ минутах. Он объяснил решения в интервью

    После матча чемпионата Австралии «Аделаида Юнайтед» – «Вестерн Сидней» (2:3) главный арбитр Крис Бит согласился ответить на вопросы репортера. Судья объяснил свои решения.

    Бит в компенсированное время второго тайма назначил два пенальти, а за всю игру показал семь желтых карточек. В интервью рефери отметил, что некоторые его решения были рискованными.

    • Ни в одном чемпионате нет общепринятой практики интервью судей после игр.
    • 35-летний Бит является рефери ФИФА с 2011 года.
    • В январе Бит обслуживал матчи Кубка Азии.

    Источник: твиттер FOX Sports Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106840
    #2
    Chernyi Lis
    79424
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74901
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru