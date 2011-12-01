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    АПЛ. «Манчестер Сити» вел 2:0 против «Вулверхэмптона», но проиграл; команда Нуну опередила «МЮ» и «Тоттенхэм»

    В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» не справился с «Вулверхэмптоном», хотя гости вели в два мяча. Дублем у них отметился Рахим Стерлинг.

    «Сити» остался в турнирной таблице на третьей строчке. «Вулверхэмптон» поднялся на лигоевропейское пятое место, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 25; 0:2 – Стерлинг, 50; 1:2 – Траоре, 55; 2:2 – Хименес, 82; 3:2 – Доэрти, 90.

    Удаления: нет – Эдерсон, 12.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +182

      johnny983 39 секунд назад

      Это были не Волки, это были лютые Волчары сегодня)

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      Рейтинг: +1990

      SarJr 9 минут назад

      Волки просто круты. Дважды за сезон унизить сити - это просто фантастика! Красавчики. Вот бы ещё и ливер одолеть....

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