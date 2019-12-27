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Главные новости дня. Ибрагимович – игрок «Милана», Игнатьев уйдет в «Рубин»

27 декабря 2019, 23:02

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Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

Источник: Бомбардир.ру
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