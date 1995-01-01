«Динамо» договорилось с «Краснодаром» по трансферу Скопинцева за 4,4 миллиона

О трансфере игрока «Краснодара» Дмитрия Скопинцева в «Динамо» могут объявить до Нового года. Клубы договорились о переходе, его стоимость составит 4,4 миллиона евро.
Москвичам осталось уладить с футболистом детали личного контракта, в этом вопросе между Скопинцевым и «Динамо» взаимопонимание есть, пишет источник.
- В этом сезоне Скопинцев сыграл за «Краснодар» в РПЛ пять матчей, забил один гол.
- Защитник перешел из «Ростова» в «Краснодар» в феврале. Сумма трансфера составила 6 млн евро.
- Контракт с 21-летним футболистом был подписан на 4,5 года.