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    «Динамо» договорилось с «Краснодаром» по трансферу Скопинцева за 4,4 миллиона

    О трансфере игрока «Краснодара» Дмитрия Скопинцева в «Динамо» могут объявить до Нового года. Клубы договорились о переходе, его стоимость составит 4,4 миллиона евро.

    Москвичам осталось уладить с футболистом детали личного контракта, в этом вопросе между Скопинцевым и «Динамо» взаимопонимание есть, пишет источник.

    • В этом сезоне Скопинцев сыграл за «Краснодар» в РПЛ пять матчей, забил один гол.
    • Защитник перешел из «Ростова» в «Краснодар» в феврале. Сумма трансфера составила 6 млн евро.
    • Контракт с 21-летним футболистом был подписан на 4,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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