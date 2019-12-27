Уткин: «Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA»

Комментатор и блогер Василий Уткин подвел итоги года и рассказал о желании на 2020 год.

«Я склонен считать год успешным. Особенно при том, что я, как знают примерно все, человек неумеренно пьющий, недисциплинированный, не умеющий ладить с людьми, обладающий несдержанным характером. И как возразить, действительно – я и сам с собой довольно нерегулярно лажу.

На будущий год загадаю желание. Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA (прим. – футбольный симулятор)», – поделился Уткин в своем телеграм-канале.