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Уткин: «Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA»

27 декабря 2019, 11:48
5

Комментатор и блогер Василий Уткин подвел итоги года и рассказал о желании на 2020 год.

«Я склонен считать год успешным. Особенно при том, что я, как знают примерно все, человек неумеренно пьющий, недисциплинированный, не умеющий ладить с людьми, обладающий несдержанным характером. И как возразить, действительно – я и сам с собой довольно нерегулярно лажу.

На будущий год загадаю желание. Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA (прим. – футбольный симулятор)», – поделился Уткин в своем телеграм-канале.

  • Василий Уткин совместно с Василием Соловьевым озвучивали FIFA 07 и три последующие версии игры.
  • Вскоре основной парой комментаторов в футбольном симуляторе стал дуэт Юрия Розанова и Василия Соловьева.
  • Начиная с FIFA 15 основную озвучку игры производят комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Георгий Черданцев.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Уткин Василий
Комментарии (5)
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1577439020
Да, Генич с Черданцевым уже поднадоели, особенно в 20й ужасные комментарии.
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FanatSerj
1577441736
Да ну нафиг, кто твой храп еще не слышал ))))
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Plyash
1577444242
А я бы с удовольствием послушал комментарии нашего величайшего эксперта-аналитика всех времён и народов Бубнова Сашу.Его картавая воркотня просто завораживает.
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dolf666
1577444493
Было бы намного лучше чердака и генича, как боты там бормочат, ни эмоций ничего, с 16й фифы играю только на английских комментаторах
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