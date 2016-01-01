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    Уткин: «Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA»

    Комментатор и блогер Василий Уткин подвел итоги года и рассказал о желании на 2020 год.

    «Я склонен считать год успешным. Особенно при том, что я, как знают примерно все, человек неумеренно пьющий, недисциплинированный, не умеющий ладить с людьми, обладающий несдержанным характером. И как возразить, действительно – я и сам с собой довольно нерегулярно лажу.

    На будущий год загадаю желание. Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA (прим. – футбольный симулятор)», – поделился Уткин в своем телеграм-канале.

    • Василий Уткин совместно с Василием Соловьевым озвучивали FIFA 07 и три последующие версии игры.
    • Вскоре основной парой комментаторов в футбольном симуляторе стал дуэт Юрия Розанова и Василия Соловьева.
    • Начиная с FIFA 15 основную озвучку игры производят комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Георгий Черданцев.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +380

      Play 26 минут назад

      Да, Генич с Черданцевым уже поднадоели, особенно в 20й ужасные комментарии.

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