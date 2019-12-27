Уткин: «Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA»

Комментатор и блогер Василий Уткин подвел итоги года и рассказал о желании на 2020 год.
«Я склонен считать год успешным. Особенно при том, что я, как знают примерно все, человек неумеренно пьющий, недисциплинированный, не умеющий ладить с людьми, обладающий несдержанным характером. И как возразить, действительно – я и сам с собой довольно нерегулярно лажу.
На будущий год загадаю желание. Очень хочу снова озвучивать русскую версию FIFA (прим. – футбольный симулятор)», – поделился Уткин в своем телеграм-канале.
- Василий Уткин совместно с Василием Соловьевым озвучивали FIFA 07 и три последующие версии игры.
- Вскоре основной парой комментаторов в футбольном симуляторе стал дуэт Юрия Розанова и Василия Соловьева.
- Начиная с FIFA 15 основную озвучку игры производят комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Георгий Черданцев.
Источник: Телеграм-канал Василия Уткина