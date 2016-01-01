Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Бакаев: «Пять месяцев прошло! Какой лидер?! У нас в команде такого нет»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил, почему рано его называть лидером московского клуба.

    «Блин, да пять месяцев прошло! Какой лидер?! То одного называют лидером, то другого. У нас в команде такого нет. Как можно не назвать лидером Джикию? А Жиго или Максименко? В «Спартаке» многие проявляют лидерские и бойцовские качества. Если уж называть лидером кого-то одного, то он должен подтверждать это мнение каждую игру, год за годом. А не так – один месяц сыграл и лидер. Это несерьезно.

    Мне нужно стать чемпионом и лучшим игроком сезона. Все остальное не имеет значения. Европа? Да, это моя детская мечта. Англия, Италия, Франция. Хочу перейти туда и прославлять «Спартак» и его академию, тренеров, которые меня воспитали. Но для этого нужно проделать очень большую работу», – сказал Бакаев.

    • В 17 играх текущего сезона 23-летний полузащитник три раза забил и отдал восемь голевых передач.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • С сезона-19/20 носит десятый номер на спине.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1914

      Борат 46 секунд назад

      вы все там лидеры на букву П

      бугагагагага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1235

      Genz 13 минут назад

      Не вижу, что может спасти Спартак от переходных матчей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1914

      Борат > Genz 1 минуту назад

      как обычно - судейский корпус! федун затащит, куда нужно!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106840
    #2
    Chernyi Lis
    79424
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74901
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru