Бакаев: «Пять месяцев прошло! Какой лидер?! У нас в команде такого нет»

вы все там лидеры на букву П
бугагагагага
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил, почему рано его называть лидером московского клуба.
«Блин, да пять месяцев прошло! Какой лидер?! То одного называют лидером, то другого. У нас в команде такого нет. Как можно не назвать лидером Джикию? А Жиго или Максименко? В «Спартаке» многие проявляют лидерские и бойцовские качества. Если уж называть лидером кого-то одного, то он должен подтверждать это мнение каждую игру, год за годом. А не так – один месяц сыграл и лидер. Это несерьезно.
Мне нужно стать чемпионом и лучшим игроком сезона. Все остальное не имеет значения. Европа? Да, это моя детская мечта. Англия, Италия, Франция. Хочу перейти туда и прославлять «Спартак» и его академию, тренеров, которые меня воспитали. Но для этого нужно проделать очень большую работу», – сказал Бакаев.
- В 17 играх текущего сезона 23-летний полузащитник три раза забил и отдал восемь голевых передач.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- С сезона-19/20 носит десятый номер на спине.