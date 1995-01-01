Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Бакаев: «Спрашиваем с братом: «Вы играете?». Отвечает: «Чужаков не пускаем»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился историей из детства.

    «Когда приехали в Жулебино, мы с братом постоянно играли около дома. Приезжали после тренировок и шли играть в футбол на коробку. Со временем начал замечать, что там собиралось все меньше людей. В итоге дошло до того, что народ туда ходить вообще перестал. Отец начал искать место, где мы могли бы играть и прогрессировать. Нашел поле в 15 минутах от дома и сказал нам пойти туда.

    Пришли к тому полю, увидели парня в «спортивках». Спрашиваем: «Вы играете?». Отвечает: «Играем, но со своими ребятами. Чужаков не пускаем». Делать нечего, пришли домой, рассказали об этом отцу. А он нас назад отправил! Мы опять обратно, еще 15 минут. Как раз тогда с друзьями и познакомились. Они взяли нас, молодых, к себе в команду. И начали выигрывать», – рассказал футболист.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1108

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Вот это ваш потолок, в поле играть, не более.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +499

      Rus9I > Mister_Tomsk 15 минут назад

      Странный у тебя посыл.
      Ребята молодые, один в основе прогрессирует, другой ждет своего часа.
      Или ты хочешь сказать что у нас в РПЛ одни звезды играют?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1914

      Борат 1 час назад

      Ты не расслышал: не чужаков, а чурбанов не пускаем!
      Вот умора!!!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106840
    #2
    Chernyi Lis
    79424
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74901
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru