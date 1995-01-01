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    АПЛ. «Челси» проиграл «Саутгемптону», «Арсенал» сыграл вничью в первом матче Артеты и другие результаты 19-го тура

    Завершились еще пять матчей 19-го тура английской Премьер-лиги.

    «Челси» на своем поле потерпел поражение от «Саутгемптона» со счeтом 0:2.

    «Арсенал» в дебютной игре Микеля Артеты сыграл вничью с «Борнмутом», а «Эвертон» в первом поединке Карло Анчелотти одолел «Бернли».

    Также домашние победы одержали «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» над «Вест Хэмом» и «Норвичем» соответственно.

    Чемпионат Англии. 19-й тур.

    Челси – Саутгемптон – 0:2 (0:1)

    Борнмут – Арсенал – 1:1 (1:0)

    Эвертон – Бернли – 1:0 (0:0)

    Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:1 (0:0)

    Астон Вилла – Норвич Сити – 1:0 (0:0)

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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