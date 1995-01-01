АПЛ. «Челси» проиграл «Саутгемптону», «Арсенал» сыграл вничью в первом матче Артеты и другие результаты 19-го тура

Завершились еще пять матчей 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Челси» на своем поле потерпел поражение от «Саутгемптона» со счeтом 0:2.
«Арсенал» в дебютной игре Микеля Артеты сыграл вничью с «Борнмутом», а «Эвертон» в первом поединке Карло Анчелотти одолел «Бернли».
Также домашние победы одержали «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» над «Вест Хэмом» и «Норвичем» соответственно.
Чемпионат Англии. 19-й тур.
Челси – Саутгемптон – 0:2 (0:1)
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:1 (0:0)
Астон Вилла – Норвич Сити – 1:0 (0:0)