Помощником Слуцкого в «Рубине» станет лучший бомбардир в истории РПЛ Веретенников

По информации «Чемпионата», главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого, возглавляющего «Рубин».

49-летний Веретенников уволился из «Ротора-2» по собственному желанию, сообщает «Волга-Каспий» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Он написал заявление об уходе 25 декабря, руководство клуба удовлетворило эту просьбу.