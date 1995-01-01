Помощником Слуцкого в «Рубине» станет лучший бомбардир в истории РПЛ Веретенников

быть лучшим бомбардиром- одно, а вот как тренер... не знаю
По информации «Чемпионата», главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого, возглавляющего «Рубин».
49-летний Веретенников уволился из «Ротора-2» по собственному желанию, сообщает «Волга-Каспий» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Он написал заявление об уходе 25 декабря, руководство клуба удовлетворило эту просьбу.
- Веретенников возглавил дубль «Ротора» в январе этого года, сменив на посту Игоря Меньщикова.
- Слуцкий стал главным тренером «Рубина» 19 декабря.
- Веретенников – лучший бомбардир чемпионата России за всю историю (143 гола).