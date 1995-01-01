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    Помощником Слуцкого в «Рубине» станет лучший бомбардир в истории РПЛ Веретенников

    По информации «Чемпионата», главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого, возглавляющего «Рубин».

    49-летний Веретенников уволился из «Ротора-2» по собственному желанию, сообщает «Волга-Каспий» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Он написал заявление об уходе 25 декабря, руководство клуба удовлетворило эту просьбу.

    • Веретенников возглавил дубль «Ротора» в январе этого года, сменив на посту Игоря Меньщикова.
    • Слуцкий стал главным тренером «Рубина» 19 декабря.
    • Веретенников – лучший бомбардир чемпионата России за всю историю (143 гола).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +958

      evgevg13 33 секунды назад

      быть лучшим бомбардиром- одно, а вот как тренер... не знаю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5826

      ilichkadr 30 минут назад

      Лёня своего земляка подтянул.

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