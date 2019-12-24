Главные новости дня. «Спартак» отдал Рошу в аренду «Фламенго», Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»

La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович подпишет с «Миланом» контракт на полгода.

«Мне очень приятно здесь работать». Игнашевич продлил контракт с «Торпедо».

«Спартак» отдал Рошу в годовую аренду «Фламенго».

РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей.

Форвард «молодежки» «Локомотива» Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории».

Яшин, Мальдини, Зидан и Месси – в сборной лучших игроков в истории футбола по версии AS.

Смолов: «Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Сам я больше хотел в «Зенит».

Агент Ткаченко: «К Смолову был интерес у «Боруссии», «Вест Хэма». В прошлом году сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед».

Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль».

«Рубин» интересуется Шатовым, Соболевым, Мусаевым.

Насыщенные полгода Лукаку: много голов, мысли об РПЛ, добрые дела