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    Дюков: «В декабре–январе будет дана оценка работе Егорова»

    Глава РФС Александр Дюков сообщил, что судейский комитет союза оценит работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

    «Мы идем по пути формализации нашей работы. В конце декабря–начале января будет дана оценка работы Егорова. На основании рекомендации судейского комитета будет приниматься решение исполкомом. Как только судейский комитет подведет итоги и даст рекомендации, исполком будет принимать решение. Следующее заседание исполкома состоится в феврале, но при необходимости можем собраться и раньше», — сказал Дюков.

    • Егоров занимает свой пост с 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22395

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Бюрократ на бюрократе сидит и бюрократом погоняет. Разве такой футбольный союз нам нужен ?

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      Рейтинг: +822

      LOKOfanatik19 30 минут назад

      Насрать всем то судьи косячат, походу реально уже всем насрать там сверху... Пусть терпят, щас закон выйдет, то нельзя про судей говорить и все станет сразу норм )))

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