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    Червиченко: «Для российских команд еврокубки – это просто пафос»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил нынешний сезон московского клуба в еврокубках.

    «Вылет «Спартака» из Лиги Европы стал предвестником провала в нынешнем сезоне. Понятно, что португальские команды интереснее и техничнее наших. А еще они в хорошем смысле слова жадные до денег. Для них выход в еврокубки – весомая графа в бюджете. Для каждого игрока это шанс заявить о себе, перейти в новый клуб, улучшить контракт.

    А для российских команд еврокубки – это просто пафос. Мы проигрываем нашим соперникам на ментальном уровне еще до начала матча», – заявил Червиченко.

    • В августе «Спартак» обыграл «Тун» (3:2, 2:1) в третьем раунде отбора.
    • В раунде плей-офф московский клуб уступил португальской «Браге» (0:1, 1:2).
    • Весной в еврокубках не сыграет ни один российский клуб.
    • В последний раз такое случалось в сезоне-2001/02.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11067

      vladimir-7 21 минуту назад

      А.Червиченко в общем прав.

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      Рейтинг: +133

      SLADE2019 34 минуты назад

      Уважаемый Бомбардир, этот бездарный бывший президент вам приплачивает, что его все время цитируете? Ну сколько можно этот маразм и штамповки читать? То, что говорит этот субьект, или полная ахинея, движимая злобой и завистью, или заезжанная, знакомая детям истина.

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