Червиченко: «Для российских команд еврокубки – это просто пафос»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил нынешний сезон московского клуба в еврокубках.

«Вылет «Спартака» из Лиги Европы стал предвестником провала в нынешнем сезоне. Понятно, что португальские команды интереснее и техничнее наших. А еще они в хорошем смысле слова жадные до денег. Для них выход в еврокубки – весомая графа в бюджете. Для каждого игрока это шанс заявить о себе, перейти в новый клуб, улучшить контракт.

А для российских команд еврокубки – это просто пафос. Мы проигрываем нашим соперникам на ментальном уровне еще до начала матча», – заявил Червиченко.