RBWorld: УЕФА наказал ЦСКА закрытием гостевой трибуны на ближайший матч еврокубков.

Al Kass: Манджукич прошел медосмотр в «Аль-Духаиль».

«Бавария» сообщила, что Флик останется в клубе до конца сезона.

Серия А. «Аталанта» разгромила «Милан», забив пять безответных мячей.

Bild: вратарь «Шальке» Нюбель бесплатно перейдет в «Баварию». В 2011 году мюнхенцы так же переманили Нойера.

АПЛ. «Уотфорд» выиграл во второй раз в сезоне, обыграв «Манчестер Юнайтед».

АПЛ. «Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Виллиана.

Суперкубок Италии. «Лацио» победил «Ювентус» и выиграл трофей в пятый раз.

Анчелотти – великий, но больше не топ-тренер