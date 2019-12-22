Гвардиола: «У «Манчестер Сити» на одно очко меньше, чем у лидера Примеры. Проблема в том, что «Ливерпуль» выиграл 16 матчей из 17»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о текущем розыгрыше АПЛ.

«У нас на одно очко меньше, чем у «Барселоны», которая лидирует в Примере. Проблема в том, что в Англии есть команда, которая из 17 матчей выиграла 16 и один раз сыграла вничью. Снимаю перед ней шляпу и поздравляю», – сказал Гвардиола.