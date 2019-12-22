Гвардиола: «У «Манчестер Сити» на одно очко меньше, чем у лидера Примеры. Проблема в том, что «Ливерпуль» выиграл 16 матчей из 17»

То,что для одного проблема,для другого отличный бальзам на душу и отличный задел на чемпионство.Ливер своего не упустит,прошлый год был для них уроком.Ну,а ЛЧ-посмотрим,но и тут они будут фаворитами,голод их побед ещё не утолён.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о текущем розыгрыше АПЛ.
«У нас на одно очко меньше, чем у «Барселоны», которая лидирует в Примере. Проблема в том, что в Англии есть команда, которая из 17 матчей выиграла 16 и один раз сыграла вничью. Снимаю перед ней шляпу и поздравляю», – сказал Гвардиола.
- «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков.
- «Манчестер Сити» – третий (38).
- «Барселона» возглавляет таблицу Примеры – 39 очков.