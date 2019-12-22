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    Гвардиола: «У «Манчестер Сити» на одно очко меньше, чем у лидера Примеры. Проблема в том, что «Ливерпуль» выиграл 16 матчей из 17»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о текущем розыгрыше АПЛ.

    «У нас на одно очко меньше, чем у «Барселоны», которая лидирует в Примере. Проблема в том, что в Англии есть команда, которая из 17 матчей выиграла 16 и один раз сыграла вничью. Снимаю перед ней шляпу и поздравляю», – сказал Гвардиола.

    • «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков.
    • «Манчестер Сити» – третий (38).
    • «Барселона» возглавляет таблицу Примеры – 39 очков.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +994

      Серж 69 25 минут назад

      То,что для одного проблема,для другого отличный бальзам на душу и отличный задел на чемпионство.Ливер своего не упустит,прошлый год был для них уроком.Ну,а ЛЧ-посмотрим,но и тут они будут фаворитами,голод их побед ещё не утолён.

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      Рейтинг: +1404

      Dizayner 47 минут назад

      Ливер кажется непобедимым с такой мощной игрой

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      Рейтинг: +473

      Rus9I 47 минут назад

      Все идет к тому, что Ливерпуль, возьмет АПЛ, поборется за ЛЧ.
      К сожалению уже сейчас видно что Клоп, выжил максимум из команды. Далее, будет спад.

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      Рейтинг: +166

      elessar arnor > Rus9I 44 минуты назад

      топовый прогноз подкатил

      1
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      Рейтинг: +3461

      RotBerg > elessar arnor 8 минут назад

      Гавноз подкатил)

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      Рейтинг: +36268

      portero 1 час назад

      Ливерпуль будет еще терять очки, но так давно не было АПЛ что в этом году они его не упустят.
      скорее в ЛЧ пойдет что нибудь не так.

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      Рейтинг: +166

      elessar arnor > portero 43 минуты назад

      ну и Барселона еще не раз за щеку возьмет, все будет)

      0
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      Рейтинг: +36268

      portero > elessar arnor 33 минуты назад

      злой ты... с этим тренером судьба такая у Барсы, он странные составы ставит на игру. при наличии игроков на лавке, а замены ваще сказка.....

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      Рейтинг: +36268

      portero > elessar arnor 29 минут назад

      жду может лет через... цать внучки заиграют в Барсе.... однако старший уже с мелкими гоняет ... на самом деле старший если только в защите, слишком спокойный.

      0
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      Рейтинг: +393

      ursosan 1 час назад

      Хосеп молодец. Признал величие Юргена

      0
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      Рейтинг: +2672

      m40 1 час назад

      А в прошлом году Ливерпуль набрал столько очков, сколько хватило бы для чемпионства в любом прошлом чемпионате АПЛ. Но им не хватило

      2
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      Рейтинг: +36268

      portero > m40 1 час назад

      МС в том году и слегка опустошился, от такой гонки.
      в этом году эмоций не хватает.

      0
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      Рейтинг: +213

      Ушат Помоев 1 час назад

      Пока вы считаете очки эти Юрген тренирует Ливер!

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