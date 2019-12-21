Главные новости дня. «Ливерпуль» выиграл клубный ЧМ, «Ман Сити» победил «Лестер»

Погба не будет менять клуб в январе.

Депая прооперировали, у него есть шанс сыграть на Евро.

Губерниев ответил Семину на его пост о попугаях.

Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона».

Понсе может уйти из «Спартака» в «Боку Хуниорс».

«Барселона» разгромила «Алавес», Суарес поучаствовал во всех голах клуба.

«Интер» забил четыре гола «Дженоа» и возглавил таблицу Серии А.

«Бавария» и «Лейпциг» обыграли соперников в последнем календарном туре года в Бундеслиге.

«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в АПЛ.

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира.

Забивает топам, восхищает чужих фанатов, держит рекорд Бундеслиги. В Германии появился новый герой