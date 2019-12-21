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Главные новости дня. «Ливерпуль» выиграл клубный ЧМ, «Ман Сити» победил «Лестер»

21 декабря 2019, 23:07

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Забивает топам, восхищает чужих фанатов, держит рекорд Бундеслиги. В Германии появился новый герой

Источник: «Бомбардир.ру»
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