Главные новости дня. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью, Adidas сделает новый вариант формы для сборной

Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78.
Спортивные журналисты России признали Семина лучшим тренером года.
«Динамо» не договорилось с Яровинским. Ему предложили должность в «Рубине».
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым. Он может вернуться в Турцию.
Сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста перед матчем «Барселона» – «Реал».
Дюков: «Adidas внесет РФС в ассоциацию класса А. Скоро презентуем измененную форму для Евро-2020».
Примера. «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет обошлись без голов в Эль Класико, каталонцы остались лидерами.
Клубный ЧМ. «Ливерпуль», проведя два матча за два дня, в полуфинале вырвал победу над «Монтерреем» и вышел на «Фламенго».
Как же хорош Бензема без Роналду! Вернулся на родную позицию и забивает больше Месси