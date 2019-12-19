Главные новости дня. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью, Adidas сделает новый вариант формы для сборной

Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78.

Спортивные журналисты России признали Семина лучшим тренером года.

«Динамо» не договорилось с Яровинским. Ему предложили должность в «Рубине».

«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым. Он может вернуться в Турцию.

Сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста перед матчем «Барселона» – «Реал».

Дюков: «Adidas внесет РФС в ассоциацию класса А. Скоро презентуем измененную форму для Евро-2020».

Примера. «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет обошлись без голов в Эль Класико, каталонцы остались лидерами.

Клубный ЧМ. «Ливерпуль», проведя два матча за два дня, в полуфинале вырвал победу над «Монтерреем» и вышел на «Фламенго».

Как же хорош Бензема без Роналду! Вернулся на родную позицию и забивает больше Месси