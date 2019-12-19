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  • Главные новости дня. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью, Adidas сделает новый вариант формы для сборной

Главные новости дня. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью, Adidas сделает новый вариант формы для сборной

19 декабря 2019, 01:21

Вернер повторил достижение Мюллера, которое держалось с сезона-1977/78.

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Источник: Бомбардир.ру
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