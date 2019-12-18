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    Цорн: «Спартак» находится на 10-м месте, но он никак не середняк»

    Гендиректор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московскую команду нельзя назвать середняком РПЛ.

    — Сможет ли «Спартак» в ближайшее время конкурировать с «Зенитом» по тратам на игроков?

    — Чтобы кого-то приобретать, нужно кого-то продавать. Сможем ли мы покупать игроков за 40 миллионов? Когда будем продавать кого-то за 40, тогда сможем и купить кого-то за 40. Если будем доводить наших игроков до определенного уровня и продавать за большие деньги — сможем тратить большие деньги на покупки. А лучше вообще покупать дешево, а продавать дорого.

    Но доводить молодых игроков до определенного уровня и продавать — не главная цель «Спартака». Главная цель «Спартака» — бороться за титулы с теми игроками, которых берем.

    — «Спартак» на сегодня — середняк российского футбола?

    — Ни в коем случае. На данный момент «Спартак» находится на 10-м месте, но он никак не середняк. «Спартак» — клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. «Спартак» находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее, — сказал Цорн.

    • «Спартак» идет на 10–м месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.

    Цорн: «Тедеско – «штучный товар», который сейчас в тренде и в дефиците. Но он приехал в «Спартак» не из-за денег»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1381

      Дедуктор 1 минуту назад

      Речи Цорна сильно речи тов. Бендера напоминают. Красиво, убедительно, с напором. Про заграницу не забывает.

      0
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      Рейтинг: +1377

      Decorhome 7 минут назад

      Будем считать Спартак темной лошадкой этого сезона. Как может оказаться темной лошадкой может стать и Рубин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2764

      Ковастер 16 минут назад

      Какой же он середняк , Спартак аутсайдер.

      0
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      Рейтинг: +1769

      SIRIUS 2002 26 минут назад

      Да..кто такой Цорн ..

      1
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      Рейтинг: +527

      Чуни Муни > SIRIUS 2002 2 минуты назад

      ЦОРН. Похоже на аббревиатуру какой то центральной организации.))) Торн, Зорг, что то зловещее.Вот такие ассоциации.)))

      0
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      Рейтинг: +1819

      Kollljan 28 минут назад

      Спартак не середняк! Спартак - слабак!

      2
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      Рейтинг: +527

      Чуни Муни > Kollljan 1 минуту назад

      Спартак - ничтяк!)))

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      Рейтинг: +6869

      батог 37 минут назад

      Г-н Цорн должен согласиться, что летняя трансферная компания вместе с Конаном прошла из рук вон х...во !!!

      0
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      Рейтинг: +6804

      derrik2000 > батог 23 минуты назад

      Г-н Цорн категорически не согласится, поскольку 90 процентов трансферов, включая подписание Тедеско, было совершено именно с его подачи.
      Он себя что, дураком признает или деньги обратно Федуну отдаст свои "честно, кровью и потом заработанные"?
      Хрен там!
      Будет сидеть до последнего. Пока не выковырнут это "молодое дарование" вместе с таким же " штучным тренером".

      0
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      Рейтинг: +10862

      vka1970 40 минут назад

      Весна покажет кто есть кто, а пока же именно середняк.И по очкам и по игре.

      0
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      Рейтинг: +6804

      derrik2000 49 минут назад

      Не! На десятом месте с отставанием от 1-го места на 23 очка перед зимней паузой только настоящие чемпионы находятся!
      Ну, дурак, мля.........

      2
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      Рейтинг: +1562

      РМЗ 51 минуту назад

      Спартак оутсайдер . 4 очка от зоны вылета

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      Рейтинг: +6413

      mihail200606 54 минуты назад

      Отмазки у свиней все мудренее..)) на 10месте,но не середняк.. на отмазки венгера становятся похожи в его последние 2 года в арсенале..

      Скоро вылетят, но все равно скажут мы же топклуб, народная команда, у нас все будет хорошо..

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