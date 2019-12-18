Цорн: «Спартак» находится на 10-м месте, но он никак не середняк»

Речи Цорна сильно речи тов. Бендера напоминают. Красиво, убедительно, с напором. Про заграницу не забывает.
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московскую команду нельзя назвать середняком РПЛ.
— Сможет ли «Спартак» в ближайшее время конкурировать с «Зенитом» по тратам на игроков?
— Чтобы кого-то приобретать, нужно кого-то продавать. Сможем ли мы покупать игроков за 40 миллионов? Когда будем продавать кого-то за 40, тогда сможем и купить кого-то за 40. Если будем доводить наших игроков до определенного уровня и продавать за большие деньги — сможем тратить большие деньги на покупки. А лучше вообще покупать дешево, а продавать дорого.
Но доводить молодых игроков до определенного уровня и продавать — не главная цель «Спартака». Главная цель «Спартака» — бороться за титулы с теми игроками, которых берем.
— «Спартак» на сегодня — середняк российского футбола?
— Ни в коем случае. На данный момент «Спартак» находится на 10-м месте, но он никак не середняк. «Спартак» — клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. «Спартак» находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее, — сказал Цорн.
- «Спартак» идет на 10–м месте, от зоны переходных матчей команду отделяют 3 очка.
Цорн: «Тедеско – «штучный товар», который сейчас в тренде и в дефиците. Но он приехал в «Спартак» не из-за денег»