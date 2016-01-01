Спортивные журналисты России признали Семина лучшим тренером 2019 года

Пожалуй справедливо. Он и Семак сработали примерно на одном уровне. Только у Сёмина скамейка была покороче
Подведены итоги премии «Серебряная лань», проводимой под эгидой Федерации спортивных журналистов России. Награды в номинациях, разделенных по видам спорта, получали спортсмены и тренеры. В частности, лучшим теннисистом признали Даниила Медведева.
Лучшим тренером стал Юрий Семин. Лучшей командой – сборная России по пляжному футболу. Премия проводится совместно с Олимпийским комитетом России.
- Семин в текущем году вывел «Локомотив» в групповой этап Лиги чемпионов, но занял в нем последнее место.
- Москвичи сейчас в РПЛ идут пятыми.
- Семин тренирует с 1982 года.