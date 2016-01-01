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    Спортивные журналисты России признали Семина лучшим тренером 2019 года

    Подведены итоги премии «Серебряная лань», проводимой под эгидой Федерации спортивных журналистов России. Награды в номинациях, разделенных по видам спорта, получали спортсмены и тренеры. В частности, лучшим теннисистом признали Даниила Медведева.

    Лучшим тренером стал Юрий Семин. Лучшей командой – сборная России по пляжному футболу. Премия проводится совместно с Олимпийским комитетом России.

    • Семин в текущем году вывел «Локомотив» в групповой этап Лиги чемпионов, но занял в нем последнее место.
    • Москвичи сейчас в РПЛ идут пятыми.
    • Семин тренирует с 1982 года.

    Источник: Федерация спортивных журналистов России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1236

      Давид59 8 минут назад

      Пожалуй справедливо. Он и Семак сработали примерно на одном уровне. Только у Сёмина скамейка была покороче

      0
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      Рейтинг: +2325

      zritelx 8 минут назад

      При всеq критике в адрес Семина, его тактике в играх с европейскими клубами , да и его возраста- однозначно следует признать - он тренер 2019 года.

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      Рейтинг: +1450

      VGreen 13 минут назад

      "Семин в текущем году вывел «Локомотив» в групповой этап Лиги чемпионов, но занял в нем последнее место."

      Семин в текущем году занял 2ое место в РПЛ после чемпионского года + выиграл Кубок России и Суперкубок России.
      Так, наверно, правильнее было бы описать тренера в контексте "лучший в году"

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      Рейтинг: +2195

      raritet 25 минут назад

      Однозначно. Тут без вариантов.

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