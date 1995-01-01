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    Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на YouTube

    Новый выпуск шоу «КраСава», автором которого является экс-форвард клубов РПЛ Евгений Савин, был удален с YouTube.

    Двухчасовой выпуск посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

    Поскольку на основной площадке ролик заблокировали, его разместили на альтернативной. Посмотреть двухчасовое видео можно ЗДЕСЬ. Оттуда файл можно скачать – на случай последующего удаления видео.

    • В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
    • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.
    • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

    Источник: «Яндекс.Диск»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13152

      bset 3 минуты назад

      Какие такие условия он нарушил, что ролик удалили? Реально беспредел какой-то. YouTube что-то совсем обнаглел.

      0
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      Рейтинг: +4512

      Mazai-NN 8 минут назад

      Многие посмотрели. Я когда смотрел было 19 тысяч лайков. Женек КРАСАВА. А шакалы беспределят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1434

      МЯСО87 29 минут назад

      Посмотрите фабрику футбола или управляемый хаос у Миши Борзыкина, все поделу, с юмором и коротко.

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