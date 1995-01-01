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    Выпуск «Красавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из YouTube

    Новый выпуск шоу «Красава», автором которого является экс-форвард сборной России Евгений Савин, был удален с YouTube.

    Двухчасовой выпуск был посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

    В качестве экспертов выступают активные и авторитетные фанаты «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», бывший работник по борьбе с экстремизмом, а также представители РФС и другие.

    «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube», – заявляет об отсутствии ролика видеохостинг.

    • В 19 туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
    • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или чуть позднее.
    • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому произволу властей.

    Источник: Бомбардир.ру

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