Выпуск «Красавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из YouTube

Новый выпуск шоу «Красава», автором которого является экс-форвард сборной России Евгений Савин, был удален с YouTube.
Двухчасовой выпуск был посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.
В качестве экспертов выступают активные и авторитетные фанаты «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», бывший работник по борьбе с экстремизмом, а также представители РФС и другие.
«Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube», – заявляет об отсутствии ролика видеохостинг.
- В 19 туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
- Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или чуть позднее.
- Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому произволу властей.