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    Гос. секретарь США поддержал Озила в конфликте с Китаем

    Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который вступил в конфликт с мусульманами, которые умалчивают преследования уйгуров в Китае.

    «Коммунистической партии Китая могут заблокировать Месута Озила, удалять все, что с ним связано, и запрещать людям смотреть матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда за футболистом. Партия не сможет скрывать нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», – заявил Помпео.

    • Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
    • Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3164

      InterMilLano1908 14 минут назад

      Ахахах китайцы уже дали ответ что писды дадут америкосам, если они будут пытаться сделать вторую Ливию, а озилу надюсь ноги оторвет ибо сгнил уже как человек и как футболист

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