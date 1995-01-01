Ахахах китайцы уже дали ответ что писды дадут америкосам, если они будут пытаться сделать вторую Ливию, а озилу надюсь ноги оторвет ибо сгнил уже как человек и как футболист
Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который вступил в конфликт с мусульманами, которые умалчивают преследования уйгуров в Китае.
«Коммунистической партии Китая могут заблокировать Месута Озила, удалять все, что с ним связано, и запрещать людям смотреть матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда за футболистом. Партия не сможет скрывать нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», – заявил Помпео.
- Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
- Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).