Ургант: «Дзюба, не беги, иди на… Все»

«Отписался от инстаграмма»? А что это? Типа лайк убрал?
Телеведущий прайм-тайм шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант иронично обыграл тему массовых задержаний после оскорбительных кричалок в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.
Телеведущий по очереди с актером Николаем Чиндяйкиным читали хокку:
«Теперь спортивное хокку.
Трава тянется к небу.
Дзюба бежит по ней.
Дзюба, не беги, иди... Все», – сказа в эфире Ургант.
- Ургант отослался к одной из кричалок, которую болельщики сборной России использовали во время матча с Сан-Марино.
- После оскорблений в свой адрес Дзюба отписался от инстаграма сборной России и нескольких партнеров.
- Кроме того, во время ближайшего матча между «Зенитом» и «Спартаком» людей с московской пропиской задерживали и приписывали обвинения в мелком хулиганизме.