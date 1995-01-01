Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Ургант: «Дзюба, не беги, иди на… Все»

    Телеведущий прайм-тайм шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант иронично обыграл тему массовых задержаний после оскорбительных кричалок в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

    Телеведущий по очереди с актером Николаем Чиндяйкиным читали хокку:

    «Теперь спортивное хокку.

    Трава тянется к небу.

    Дзюба бежит по ней.

    Дзюба, не беги, иди... Все», – сказа в эфире Ургант.

    • Ургант отослался к одной из кричалок, которую болельщики сборной России использовали во время матча с Сан-Марино.
    • После оскорблений в свой адрес Дзюба отписался от инстаграма сборной России и нескольких партнеров.
    • Кроме того, во время ближайшего матча между «Зенитом» и «Спартаком» людей с московской пропиской задерживали и приписывали обвинения в мелком хулиганизме.

    Источник: YouTube-канал шоу «Вечерний Ургант»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1105

      Niko 30 минут назад

      «Отписался от инстаграмма»? А что это? Типа лайк убрал?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru