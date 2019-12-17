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    Роскомнадзор не будет блокировать «Матч ТВ» и Twitch из-за показа АПЛ

    «Матч ТВ» и сервис Twitch удалили связанный с АПЛ контент, права на который отстаивает Rambler, поэтому Роскомнадзор не будет ограничивать к ним доступ.

    «Роскомнадзор направил уведомление в «Матч ТВ» и Twitch. (...) Они приняли меры по удалению противоправного контента. Соответственно, доступ к ним ограничиваться не будет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    • Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ».
    • До этого Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарда евро.
    • За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
    • В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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