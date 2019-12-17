Роскомнадзор не будет блокировать «Матч ТВ» и Twitch из-за показа АПЛ

«Матч ТВ» и сервис Twitch удалили связанный с АПЛ контент, права на который отстаивает Rambler, поэтому Роскомнадзор не будет ограничивать к ним доступ.

«Роскомнадзор направил уведомление в «Матч ТВ» и Twitch. (...) Они приняли меры по удалению противоправного контента. Соответственно, доступ к ним ограничиваться не будет», – сообщили в пресс-службе ведомства.