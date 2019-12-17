Роскомнадзор не будет блокировать «Матч ТВ» и Twitch из-за показа АПЛ

«Матч ТВ» и сервис Twitch удалили связанный с АПЛ контент, права на который отстаивает Rambler, поэтому Роскомнадзор не будет ограничивать к ним доступ.
«Роскомнадзор направил уведомление в «Матч ТВ» и Twitch. (...) Они приняли меры по удалению противоправного контента. Соответственно, доступ к ним ограничиваться не будет», – сообщили в пресс-службе ведомства.
- Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ».
- До этого Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарда евро.
- За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
- В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.
Источник: «Р-Спорт»