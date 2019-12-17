Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роскомнадзор не будет блокировать «Матч ТВ» и Twitch из-за показа АПЛ

Роскомнадзор не будет блокировать «Матч ТВ» и Twitch из-за показа АПЛ

17 декабря 2019, 16:20
2

«Матч ТВ» и сервис Twitch удалили связанный с АПЛ контент, права на который отстаивает Rambler, поэтому Роскомнадзор не будет ограничивать к ним доступ.

«Роскомнадзор направил уведомление в «Матч ТВ» и Twitch. (...) Они приняли меры по удалению противоправного контента. Соответственно, доступ к ним ограничиваться не будет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ».
  • До этого Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарда евро.
  • За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
  • В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Англия. Премьер-лига
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1576593122
газпром заплатит из нашего кормана
Ответить
Axe111
1576593983
Чего б****)))))))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+