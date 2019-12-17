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    Месси: «Заменить Роналду в «Реале» очень трудно, но Азар – тоже прекрасный футболист»

    Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о нападающем «Реала» Эдене Азаре.

    «Азар – очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые способны разбалансировать оборону соперника, но я думаю, что он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар – тоже прекрасный футболист», – цитирует Месси Marca.

    • Роналду играл в «Реале» с 2009 по 2018 год.
    • Азар перешел в мадридскую команду перед началом этого сезона.
    • «Барселона» примет «Реал» 18 декабря, начало матча – 22:00 мск.
    • После 16 туров на счету команд по 35 очков.

    Источник: Marca

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