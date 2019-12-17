Месси: «Заменить Роналду в «Реале» очень трудно, но Азар – тоже прекрасный футболист»

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о нападающем «Реала» Эдене Азаре.

«Азар – очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые способны разбалансировать оборону соперника, но я думаю, что он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар – тоже прекрасный футболист», – цитирует Месси Marca.