Месси: «Заменить Роналду в «Реале» очень трудно, но Азар – тоже прекрасный футболист»

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о нападающем «Реала» Эдене Азаре.
«Азар – очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые способны разбалансировать оборону соперника, но я думаю, что он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар – тоже прекрасный футболист», – цитирует Месси Marca.
- Роналду играл в «Реале» с 2009 по 2018 год.
- Азар перешел в мадридскую команду перед началом этого сезона.
- «Барселона» примет «Реал» 18 декабря, начало матча – 22:00 мск.
- После 16 туров на счету команд по 35 очков.