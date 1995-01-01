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    Автобусы «Барселоны» и «Реала» до «Камп Ноу» сопроводят 12 охранных фургонов

    Перенесенный матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» будет сопровожден усиленными мерами безопасности.

    По информации источника, в целях обеспечения безопасности участников встречи будут задействованы около 3000 сотрудников специальных служб.

    Кроме того, автобусы с игроками и тренерским штабом «Барселоны» и «Реала» будут сопровождаться 12-ю охранными фургонами с полицейскими. Отмечается, что два автобуса отправятся в сторону «Камп Ноу» одновременно.

    • Усиленные меры безопасности связаны с протестными акциями в Барселоне, которые намечены на день игры.
    • Ранее матч был перенесен с октября на декабрь по этой же причине.
    • Встреча «Барселоны» и «Реала» состоится 18 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: La Sexta

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