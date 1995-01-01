Автобусы «Барселоны» и «Реала» до «Камп Ноу» сопроводят 12 охранных фургонов

Перенесенный матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» будет сопровожден усиленными мерами безопасности.

По информации источника, в целях обеспечения безопасности участников встречи будут задействованы около 3000 сотрудников специальных служб.

Кроме того, автобусы с игроками и тренерским штабом «Барселоны» и «Реала» будут сопровождаться 12-ю охранными фургонами с полицейскими. Отмечается, что два автобуса отправятся в сторону «Камп Ноу» одновременно.