Автобусы «Барселоны» и «Реала» до «Камп Ноу» сопроводят 12 охранных фургонов

Перенесенный матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» будет сопровожден усиленными мерами безопасности.
По информации источника, в целях обеспечения безопасности участников встречи будут задействованы около 3000 сотрудников специальных служб.
Кроме того, автобусы с игроками и тренерским штабом «Барселоны» и «Реала» будут сопровождаться 12-ю охранными фургонами с полицейскими. Отмечается, что два автобуса отправятся в сторону «Камп Ноу» одновременно.
- Усиленные меры безопасности связаны с протестными акциями в Барселоне, которые намечены на день игры.
- Ранее матч был перенесен с октября на декабрь по этой же причине.
- Встреча «Барселоны» и «Реала» состоится 18 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.