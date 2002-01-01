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    Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинжой. «Ренн» просит за него 100 миллионов

    «Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжи.

    По информации источника, мадридцы провели предварительные переговоры с «Ренном», после чего французский клуб назвал цену за 17-летнего полузащитника в 100 миллионов евро.

    Отмечается, что Камавинжой также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

    • В этом сезоне Камавинжа провел 22 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Ранее Камавинжа стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в старте в топ-5 лиг Европы.

    Источник: Dailu

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1376

      Dizayner 1 минуту назад

      французский клуб малость охренел))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2331

      Dgad 3 минуты назад

      Только дурак в эту ересь поверит)

      0
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