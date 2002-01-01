Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинжой. «Ренн» просит за него 100 миллионов

«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжи.

По информации источника, мадридцы провели предварительные переговоры с «Ренном», после чего французский клуб назвал цену за 17-летнего полузащитника в 100 миллионов евро.

Отмечается, что Камавинжой также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».