Чемпионшип. «Лидс» Бьелсы вел 3:0 к 60-й минуте с «Кардиффом», но сыграл 3:3 и упустил лидерство в таблице

В матче 22-го тура Чемпионшипа «Лидс» сыграл вничью с «Кардиффом» – 3:3.

Команда Марсело Бьелсы вела со счетом 3:0 к 60-й минуте встречи, но пропустила трижды в следующие 27 минут. Последний мяч «Кардифф» забил после того, как остался в меньшинстве – красную карточку получил защитник Шон Моррисон.

Из-за ничьей «Лидс» (47 очков) упустил лидерство в турнирной таблице Чемпионшипа, пропустив вперед себя «Вест Бромвич» (49).

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 22-й тур

Лидс – Кардифф – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Кошта, 6; 2:0 – Бэмфорд, 8; 3:0 – Бэмфорд, 52 (с пенальти); 3:1 – Томлин, 60; 3:2 – Моррисон, 82; 3:3 – Глатцель, 87.

Удаление: нет – Моррисон, 87.

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