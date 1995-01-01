Сульшер: «Не думаю о попадании в топ-четыре АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поговорил о месте команды в таблице АПЛ. Манчестерцы занимают пятую строчку.

«Не думаю о попадании в топ-четыре сейчас, в декабре. Впереди еще очень много матчей. Нужно дальше делать свою работу, развиваться, совершенствоваться ежедневно. Тогда результаты, верю, придут. Мы двигаемся в правильном направлении», – считает Сульшер.