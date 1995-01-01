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    Сульшер: «Не думаю о попадании в топ-четыре АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поговорил о месте команды в таблице АПЛ. Манчестерцы занимают пятую строчку.

    «Не думаю о попадании в топ-четыре сейчас, в декабре. Впереди еще очень много матчей. Нужно дальше делать свою работу, развиваться, совершенствоваться ежедневно. Тогда результаты, верю, придут. Мы двигаемся в правильном направлении», – считает Сульшер.

    • Норвежец тренирует «Юнайтед» год.
    • Команда отстает от четвертого места на пять очков.
    • Завтра, 15 декабря, «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ встретится с «Эвертоном».

    Источник: Sky Sports

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