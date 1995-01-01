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    The Sun: «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» готовы приобрести Кулушевского за 50 млн евро

    Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации источника, 19-летним шведом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», готовые приобрести Кулушевского за 50 млн евро. Отмечается, что скауты этих клубов уже просматривали игрока во время последних матчей Серии А.

    • Кулушевски выступает в «Парме» на правах годичной аренды до конца сезона.
    • В 15 матчах Серии А Кулушевски забил три гола и сделал пять результативных передач.
    • Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

    Источник: The Sun

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