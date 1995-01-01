The Sun: «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» готовы приобрести Кулушевского за 50 млн евро

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации источника, 19-летним шведом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», готовые приобрести Кулушевского за 50 млн евро. Отмечается, что скауты этих клубов уже просматривали игрока во время последних матчей Серии А.