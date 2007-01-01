Черданцев: «Почему «Матч ТВ» не показывал уход фанатов с трибун? Это информационный повод, а не трансляционный»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, почему телеканал не показал во время трансляций, как болельщики уходят с трибун в знак протеста против действий полиции.

Ранее «Медуза» сообщала, что комментаторам запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ.

«А почему не показывают на трансляциях, я могу вам объяснить, все очень просто, я это объяснял в эфире и могу вам повторить: потому что телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и, по мере возможности, создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле. А показывать пустые трибуны – это не соответствует задачам, которые преследует трансляция. Уход людей с трибуны – это информационный повод, а не трансляционный», – сказал Черданцев.