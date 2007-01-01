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    Черданцев: «Почему «Матч ТВ» не показывал уход фанатов с трибун? Это информационный повод, а не трансляционный»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, почему телеканал не показал во время трансляций, как болельщики уходят с трибун в знак протеста против действий полиции.

    Ранее «Медуза» сообщала, что комментаторам запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ.

    «А почему не показывают на трансляциях, я могу вам объяснить, все очень просто, я это объяснял в эфире и могу вам повторить: потому что телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и, по мере возможности, создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле. А показывать пустые трибуны – это не соответствует задачам, которые преследует трансляция. Уход людей с трибуны – это информационный повод, а не трансляционный», – сказал Черданцев.

    • Болельщики покидали трибуны в первом тайме матчей 19-го тура РПЛ.
    • Это был протест против полиции, которая задержала около сотни фанатов «Спартака» 1 декабря в Санкт-Петербурге.

    Источник: телеканал «Дождь»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии19
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      Рейтинг: +667

      Серёга Краснодарский 30 минут назад

      сайт так пожелтел что комментарии от адекватных людей стало редкостью. в основном какой-то шабаш ведьм.

      0
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      Рейтинг: +843

      spam2009 32 минуты назад

      какие они все-таки скользкие и мутные

      0
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      Рейтинг: +1070

      alarm 45 минут назад

      на игре зенита очень даже показали и говорили об этом. так что рылы здесь почём зря хрюкают.

      -2
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      Рейтинг: +205

      Mityai90 > alarm 13 минут назад

      Какой же ты тупой, причем тут свиньи или бомжи? Одну фразу сказал Шнякин, единственный кто не зассал. И то его быстро заткнули.

      0
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      Рейтинг: +896

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Шестёрка миллера и всему газпряму

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2720

      mopecekca 1 час назад

      Чердак, а почему тогда миллера постоянно показывают?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2218

      Alekxei Z. 1 час назад

      Эх убогий, вы там все уже душу дьяволу продали. За пайку от Газпрома забыли и о чести , и о достоинстве.
      Сменится руководство и тебе подобные, при новых хозяевах, будите Тину и кто повыше поливать говном.
      Стыдоба !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      playsh 1 час назад

      Скользкий и лживый ответ,но понять можно,никто не хочет быть уволенным с этого "сладкого" канала.

      3
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      Рейтинг: +489

      fhnv 1 час назад

      канделаки всех за яйца держит))

      2
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      Рейтинг: +2917

      Виталий Орехов > fhnv 1 час назад

      Ртом?

      1
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      Рейтинг: +1161

      Давид59 1 час назад

      Черданцев думает, что выкрутился. Нифига. Струсили все! Это у вас информационно-трансляционная трусость!!!

      3
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      Рейтинг: +15117

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Демагог! Как страус - голову в песок, а жопа наружу. Причём полная жопа!

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