Черданцев: «Почему «Матч ТВ» не показывал уход фанатов с трибун? Это информационный повод, а не трансляционный»

сайт так пожелтел что комментарии от адекватных людей стало редкостью. в основном какой-то шабаш ведьм.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, почему телеканал не показал во время трансляций, как болельщики уходят с трибун в знак протеста против действий полиции.
Ранее «Медуза» сообщала, что комментаторам запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ.
«А почему не показывают на трансляциях, я могу вам объяснить, все очень просто, я это объяснял в эфире и могу вам повторить: потому что телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и, по мере возможности, создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле. А показывать пустые трибуны – это не соответствует задачам, которые преследует трансляция. Уход людей с трибуны – это информационный повод, а не трансляционный», – сказал Черданцев.
- Болельщики покидали трибуны в первом тайме матчей 19-го тура РПЛ.
- Это был протест против полиции, которая задержала около сотни фанатов «Спартака» 1 декабря в Санкт-Петербурге.