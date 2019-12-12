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    Роналду: «Согласен встретиться с «Реалом» в финале»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал вероятность встречи с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Реал» – выдающаяся команда, но я бы предпочел сыграть с ними позже, не в 1/8 финала. Я бы согласился встретиться с «Реалом» в финале», – сказал Роналду.

    • Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.
    • «Реал» и «Ювентус» могут встретиться друг с другом уже на этой стадии, так как туринцы заняли первое место в группе, а мадридцы – второе.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +514

      ARSteven89 19 минут назад

      Ну вообще вполне возможно, что Реал и Юве могут встретиться уже в 1/8. Итальянцам на жеребьёвке могут достаться: Реал, Тоттенхэм, Боруссия, Лион или Челси. А Реал Мадрид, как ни крути, ожидает супер1/8я (шансы на это 80%), так как возможные соперники: Бавария, МанСити, Ювентус, Ливерпуль или Лейпциг (просто чудом каким-то).

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      Рейтинг: +106

      Proker 27 минут назад

      С помнил он как с сб Испании встречался,голы были шедевры...

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      Рейтинг: +1374

      Dizayner 36 минут назад

      чтобы встретиться в финале с реалом нужно пройти еще 3 стадии, парень))

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      Рейтинг: +3777

      dinar7777dinar 1 час назад

      в финале товарищеского турнира разве что ))))))

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      Рейтинг: +8820

      KLIM777 1 час назад

      увы, но ваша максимальная планка это одна четвертая с тренером пепельницей

      0
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      Рейтинг: +13044

      bset 1 час назад

      Только ни Реал, ни Ювентус до финала не дойдут

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