Роналду: «Согласен встретиться с «Реалом» в финале»

Ну вообще вполне возможно, что Реал и Юве могут встретиться уже в 1/8. Итальянцам на жеребьёвке могут достаться: Реал, Тоттенхэм, Боруссия, Лион или Челси. А Реал Мадрид, как ни крути, ожидает супер1/8я (шансы на это 80%), так как возможные соперники: Бавария, МанСити, Ювентус, Ливерпуль или Лейпциг (просто чудом каким-то).
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал вероятность встречи с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Реал» – выдающаяся команда, но я бы предпочел сыграть с ними позже, не в 1/8 финала. Я бы согласился встретиться с «Реалом» в финале», – сказал Роналду.
- Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.
- «Реал» и «Ювентус» могут встретиться друг с другом уже на этой стадии, так как туринцы заняли первое место в группе, а мадридцы – второе.