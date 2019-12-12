Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Атлетико», определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Луценко – лучший игрок декабря в РПЛ.
Betting Insider: «Яндекс» хочет купить права на трансляции РПЛ.
Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева.
Главный тренер «Ротора» Меньщиков подал в отставку. Команда лидирует в ФНЛ.
Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места.
Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану».
Гаттузо – главный тренер «Наполи».
Лига чемпионов. «Аталанта» крупно обыграла «Шахтер» и вышла в плей-офф, «Динамо» З разгромно уступило «Сити» и заняло последнее место в группе.
Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу».
Лига чемпионов. «Бавария» победила «Тоттенхэм», «Олимпиакос» обыграл «Црвену Звезду» и отправился в Лигу Европы.
Лига чемпионов. «Реал» на выезде обыграл «Брюгге», «ПСЖ» разгромил «Галатасарай» в пять мячей.
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.
Заметили, как много Икарди забивает за «ПСЖ»? Кажется, это был лучший трансфер лета