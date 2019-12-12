Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Атлетико», определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Луценко – лучший игрок декабря в РПЛ.

Betting Insider: «Яндекс» хочет купить права на трансляции РПЛ.

Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева.

Главный тренер «Ротора» Меньщиков подал в отставку. Команда лидирует в ФНЛ.

Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места.

Журналист Кожахмет: «Локомотив» сделал предложение игроку «Кайрата» Исламхану».

Гаттузо – главный тренер «Наполи».

Лига чемпионов. «Аталанта» крупно обыграла «Шахтер» и вышла в плей-офф, «Динамо» З разгромно уступило «Сити» и заняло последнее место в группе.

Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу».

Лига чемпионов. «Бавария» победила «Тоттенхэм», «Олимпиакос» обыграл «Црвену Звезду» и отправился в Лигу Европы.

Лига чемпионов. «Реал» на выезде обыграл «Брюгге», «ПСЖ» разгромил «Галатасарай» в пять мячей.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Заметили, как много Икарди забивает за «ПСЖ»? Кажется, это был лучший трансфер лета