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Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Атлетико», определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

12 декабря 2019, 01:21
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Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу».

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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Хведя
1576119859
И кто бы сомневался, что продуют? Я и не смотрел даже. Вот, сегодня бычков (как более раннюю трансляцию) гляну, а коней - так и смотреть смысла нет, потому как тоже на "почетном ...надцатом" месте.
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somn
1576125404
Зенит - дерьмо, Локомотив - золото?
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Decorhome
1576131845
ожидаемо
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